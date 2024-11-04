04 ноября 2024

Силовики задержали экс-мэра Сургута по подозрению в коррупции. Инсайд

Бывший мэр Сургута Филатов стал фигурантом уголовного дела о коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бывший мэр Сургута Андрей Филатов стал фигурантом уголовного дела, сообщают инсайдеры
Бывший мэр Сургута Андрей Филатов стал фигурантом уголовного дела, сообщают инсайдеры Фото:

Бывший глава Сургута Андрей Филатов стал фигурантом уголовного дела. Источники в политическом истеблишменте сообщают URA.RU, что он был задержан силовиками по подозрению в коррупции.

«Экс-мэр Сургута Филатов стал фигурантом уголовного дела о коррупции и превышении должностных полномочий. Он был задержан на выходных силовиками. Решается вопрос о мере пресечения», — сообщает инсайдер.

По данным другого инсайдера, мера пресечения уже избрана. «Ходят слухи о его аресте», — отметил информатор. Об этом в приватной беседе с журналистом агентства сообщили несколько источников как в политическом истеблишменте региона, так и в силовых структурах, попросив сохранить анонимность.

Телефон Филатова выключен, дозвониться до него не удалось. Близкие к его окружению инсайдеры говорят о том, что ничего подобного не слышали.

Подтвердить данные на момент публикации новости не удалось. В пресс-службу управления СК по Югре направлен запрос. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший глава Сургута Андрей Филатов стал фигурантом уголовного дела. Источники в политическом истеблишменте сообщают URA.RU, что он был задержан силовиками по подозрению в коррупции. «Экс-мэр Сургута Филатов стал фигурантом уголовного дела о коррупции и превышении должностных полномочий. Он был задержан на выходных силовиками. Решается вопрос о мере пресечения», — сообщает инсайдер. По данным другого инсайдера, мера пресечения уже избрана. «Ходят слухи о его аресте», — отметил информатор. Об этом в приватной беседе с журналистом агентства сообщили несколько источников как в политическом истеблишменте региона, так и в силовых структурах, попросив сохранить анонимность. Телефон Филатова выключен, дозвониться до него не удалось. Близкие к его окружению инсайдеры говорят о том, что ничего подобного не слышали. Подтвердить данные на момент публикации новости не удалось. В пресс-службу управления СК по Югре направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...