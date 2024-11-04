Бывший глава Сургута Андрей Филатов стал фигурантом уголовного дела. Источники в политическом истеблишменте сообщают URA.RU, что он был задержан силовиками по подозрению в коррупции.
«Экс-мэр Сургута Филатов стал фигурантом уголовного дела о коррупции и превышении должностных полномочий. Он был задержан на выходных силовиками. Решается вопрос о мере пресечения», — сообщает инсайдер.
По данным другого инсайдера, мера пресечения уже избрана. «Ходят слухи о его аресте», — отметил информатор. Об этом в приватной беседе с журналистом агентства сообщили несколько источников как в политическом истеблишменте региона, так и в силовых структурах, попросив сохранить анонимность.
Телефон Филатова выключен, дозвониться до него не удалось. Близкие к его окружению инсайдеры говорят о том, что ничего подобного не слышали.
Подтвердить данные на момент публикации новости не удалось. В пресс-службу управления СК по Югре направлен запрос. Ответ ожидается.
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