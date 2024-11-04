04 ноября 2024

Пермь вошла в число лидеров по снижению цен на квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем «квадрат» подешевел до 136,2 тысячи рублей
В среднем «квадрат» подешевел до 136,2 тысячи рублей Фото:

В октябре 2024 года в Перми стоимость квадратного метра в строящихся домах снизилась на 0,7%. Это один из самых больших показателей в стране, рассказали URA.RU в пресс-службе портала «Мир квартир».

«Наибольшее падение — Калуга (–2,8%), Чита (–2,4%), Архангельск (–2,1%), Иркутск (–1,6%), Грозный (–1,4%), Нижний Новгород (–1,2%), Пенза (–1,1%), Белгород (–1%), Пермь (–0,7%) и Оренбург (–0,6%)», — сказано в сообщении. В среднем стоимость квадратного метра в пермских новостройках снизилась до 136,2 тысячи рублей.

Аналитики добавили, что в Перми сократилась и средняя стоимость квартир. За месяц объекты подешевели на 2,2%, а их средняя цена достигла 6,7 млн рублей. Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что количество городов, в которых наблюдается снижение цен, с каждым месяцем увеличивается. В 2025 году аналитики прогнозируют снижение средней цены квадратного метра по России.

Ранее URA.RU рассказало, что в сентябре в Перми были одни из самых низких цен на готовое жилье. Средняя стоимость «квадрата» опустилась до 99 тысячи рублей. При этом в некоторых районах города цены могут быть еще ниже. Например, в Орджоникидзевском районе в среднем квадратный метр стоит 77 тысяч рублей.

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В октябре 2024 года в Перми стоимость квадратного метра в строящихся домах снизилась на 0,7%. Это один из самых больших показателей в стране, рассказали URA.RU в пресс-службе портала «Мир квартир». «Наибольшее падение — Калуга (–2,8%), Чита (–2,4%), Архангельск (–2,1%), Иркутск (–1,6%), Грозный (–1,4%), Нижний Новгород (–1,2%), Пенза (–1,1%), Белгород (–1%), Пермь (–0,7%) и Оренбург (–0,6%)», — сказано в сообщении. В среднем стоимость квадратного метра в пермских новостройках снизилась до 136,2 тысячи рублей. Аналитики добавили, что в Перми сократилась и средняя стоимость квартир. За месяц объекты подешевели на 2,2%, а их средняя цена достигла 6,7 млн рублей. Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что количество городов, в которых наблюдается снижение цен, с каждым месяцем увеличивается. В 2025 году аналитики прогнозируют снижение средней цены квадратного метра по России. Ранее URA.RU рассказало, что в сентябре в Перми были одни из самых низких цен на готовое жилье. Средняя стоимость «квадрата» опустилась до 99 тысячи рублей. При этом в некоторых районах города цены могут быть еще ниже. Например, в Орджоникидзевском районе в среднем квадратный метр стоит 77 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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