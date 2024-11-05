Фокус на себя и никакой пластики: Татьяна Алтушкина озвучила свои правила жизни

Татьяна Алтушкина призналась, что выступает против пластики

05 ноября 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Татьяна Алтушкина почти не выступает публично, и это добавляет интереса к ее высказыванию Фото: Илья Московец © URA.RU Владелица первой бутиковой Pilates RCC, основательница «Русской классической школы», жена основателя РМК Игоря Алтушкина Татьяна призналась, что она — зрелый нонконформист. Иначе говоря, продвигает идею о необходимости отстаивать личную позицию, когда она противоречит мнению большинства, и делать все во благо себе и близким, а не подстраиваться под окружающих. Этими и другими правилами жизни непубличная бизнес-леди поделилась в авторской колонке в новом номере глянцевого журнала VS Print Ларисы Терентьевой. Следовать своим ценностям Татьяне Алтушкиной нравится, когда у человека есть взрослая цельность и твердость убеждений. Нонконформизм, который не предполагает следования за громкими заявлениями и демонстративного поведения, помогает ей чувствовать себя уверенно. «Ты просто в какой-то момент перестаешь оглядываться на „других“, обращаешь внутренний взор внутрь себя и соотносишь свои выборы только с собственной системой ценностей — выверенной, выстраданной, прошедшей все мыслимые испытания». Не подстраиваться под общество Именно нонконформизм привел ее к собственным бизнес-проектам. Например, когда старшие дети обучались в обычной школе, Татьяну Анатольевну не устраивало качество образования, и она создала «Русскую классическую школу». «Можно было, наверное, наступить на горло материнским интуитивным опасениям, но вместо этого я приняла решение создать ту образовательную систему и среду, которая будет отвечать моим ценностям и представлениям о том, как надо. „Русская классическая школа“ — и как методика, и как огромная семья учебных заведений — это ведь тоже проект „от нонконформистов для нонконформистов“». Не рисковать здоровьем ради моды По словам Алтушкиной, в обществе был популярен фитнес и бег, поэтому она ими занималась, несмотря на вред здоровью. «Никакого удовольствия не получала, растить мышцы не хотела, но плыть против течения, видимо, была не готова. И бегом когда-то пыталась заниматься — это ведь очень „модный“ вид спорта. Интересно, сколько еще людей бегают через боль и дискомфорт, как я в свое время?» Лишь методом проб и ошибок Татьяна Анатольевна пришла к пилатесу. «Я нашла тот вид физической активности, который закрывает абсолютно все мои запросы: работа с осанкой, силой и выносливостью мышц, улучшение амплитуды движений, снятие накопленных за долгие годы зажимов в теле (от хронического лордоза матери до любых стрессовых зажатостей и скованностей)». Так и появилась идея создать студию Pilates RCC. Не оправдывать чужие ожидания Алтушкина советует не подстраиваться под стандарты красоты, которые есть в массовом сознании. Речь идет о наличии пресса, накаченной попе и одежде по возрасту. «Можно наблюдать, как размываются „общественные представления“ о том, как должна одеваться женщина в том или ином возрасте и социальном статусе, — да как угодно она должна одеваться! Так, как она сама чувствует. Так, как ей комфортно, чтобы ее внешний вид служил для нее внутренней опорой и ресурсом, а не загонял в непрерывный невроз от попыток оправдать чьи-то ожидания». Отказаться от пластической хирургии Татьяна Алтушкина предпочитает естественную красоту пластическим операциям и уколам. По ее мнению, нужно работать над внутренним содержанием. «Для меня, например, такой альтернативой [пластике] стала фасциопатия: очень необычная методика, сочетающая различные техники массажа и остеопатию, чем-то перекликающаяся с пилатесом (потому что работа идет с фасциальной тканью — „проводником“ мышечных сигналов). В отличие от пластических операций, она не дает мгновенного эффекта, это инвестиция в будущую себя, в то, как я буду выглядеть и чувствовать себя через десять, пятнадцать лет». Не бояться ошибок «Я бы не стала ничего советовать прошлой себе: весь путь — это мой путь, он должен был быть именно таким, чтобы я пришла к своему сегодняшнему нонконформизму. И советы другим тут, пожалуй, неуместны — у каждого свой путь к собственной позиции, системе ценностей, готовности их отстаивать. Единственное, что можно посоветовать, — не бояться на этот путь встать», — резюмировала Татьяна Алтушкина. Кроме колонки Татьяны Алтушкиной в журнале также можно найти интервью председателя свердловского отделения «Союза женщин России» Ирины Чемезовой (супруга вице-губернатора Олега Чемезова) и художника Кирилла Бородина. Закрывает журнал разворот с мнением уральского пиарщика спортивных проектов RCC и Фонда святой Екатерины Алексея Галанова о новых парадигмах в медиаконтенте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелица первой бутиковой Pilates RCC, основательница «Русской классической школы», жена основателя РМК Игоря Алтушкина Татьяна призналась, что она — зрелый нонконформист. Иначе говоря, продвигает идею о необходимости отстаивать личную позицию, когда она противоречит мнению большинства, и делать все во благо себе и близким, а не подстраиваться под окружающих. Этими и другими правилами жизни непубличная бизнес-леди поделилась в авторской колонке в новом номере глянцевого журнала VS Print Ларисы Терентьевой. Татьяне Алтушкиной нравится, когда у человека есть взрослая цельность и твердость убеждений. Нонконформизм, который не предполагает следования за громкими заявлениями и демонстративного поведения, помогает ей чувствовать себя уверенно. «Ты просто в какой-то момент перестаешь оглядываться на „других“, обращаешь внутренний взор внутрь себя и соотносишь свои выборы только с собственной системой ценностей — выверенной, выстраданной, прошедшей все мыслимые испытания». Именно нонконформизм привел ее к собственным бизнес-проектам. Например, когда старшие дети обучались в обычной школе, Татьяну Анатольевну не устраивало качество образования, и она создала «Русскую классическую школу». «Можно было, наверное, наступить на горло материнским интуитивным опасениям, но вместо этого я приняла решение создать ту образовательную систему и среду, которая будет отвечать моим ценностям и представлениям о том, как надо. „Русская классическая школа“ — и как методика, и как огромная семья учебных заведений — это ведь тоже проект „от нонконформистов для нонконформистов“». По словам Алтушкиной, в обществе был популярен фитнес и бег, поэтому она ими занималась, несмотря на вред здоровью. «Никакого удовольствия не получала, растить мышцы не хотела, но плыть против течения, видимо, была не готова. И бегом когда-то пыталась заниматься — это ведь очень „модный“ вид спорта. Интересно, сколько еще людей бегают через боль и дискомфорт, как я в свое время?» Лишь методом проб и ошибок Татьяна Анатольевна пришла к пилатесу. «Я нашла тот вид физической активности, который закрывает абсолютно все мои запросы: работа с осанкой, силой и выносливостью мышц, улучшение амплитуды движений, снятие накопленных за долгие годы зажимов в теле (от хронического лордоза матери до любых стрессовых зажатостей и скованностей)». Так и появилась идея создать студию Pilates RCC. Алтушкина советует не подстраиваться под стандарты красоты, которые есть в массовом сознании. Речь идет о наличии пресса, накаченной попе и одежде по возрасту. «Можно наблюдать, как размываются „общественные представления“ о том, как должна одеваться женщина в том или ином возрасте и социальном статусе, — да как угодно она должна одеваться! Так, как она сама чувствует. Так, как ей комфортно, чтобы ее внешний вид служил для нее внутренней опорой и ресурсом, а не загонял в непрерывный невроз от попыток оправдать чьи-то ожидания». Татьяна Алтушкина предпочитает естественную красоту пластическим операциям и уколам. По ее мнению, нужно работать над внутренним содержанием. «Для меня, например, такой альтернативой [пластике] стала фасциопатия: очень необычная методика, сочетающая различные техники массажа и остеопатию, чем-то перекликающаяся с пилатесом (потому что работа идет с фасциальной тканью — „проводником“ мышечных сигналов). В отличие от пластических операций, она не дает мгновенного эффекта, это инвестиция в будущую себя, в то, как я буду выглядеть и чувствовать себя через десять, пятнадцать лет». «Я бы не стала ничего советовать прошлой себе: весь путь — это мой путь, он должен был быть именно таким, чтобы я пришла к своему сегодняшнему нонконформизму. И советы другим тут, пожалуй, неуместны — у каждого свой путь к собственной позиции, системе ценностей, готовности их отстаивать. Единственное, что можно посоветовать, — не бояться на этот путь встать», — резюмировала Татьяна Алтушкина. Кроме колонки Татьяны Алтушкиной в журнале также можно найти интервью председателя свердловского отделения «Союза женщин России» Ирины Чемезовой (супруга вице-губернатора Олега Чемезова) и художника Кирилла Бородина. Закрывает журнал разворот с мнением уральского пиарщика спортивных проектов RCC и Фонда святой Екатерины Алексея Галанова о новых парадигмах в медиаконтенте.