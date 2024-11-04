Губернатор Моор: аграрии добились высокой урожайности, несмотря на паводок

Также высокие показатели получили по урожайности картофеля
В Тюменской области собрали 1,6 миллион тонн зерна. В своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор написал, что аграрии добились высокой урожайности, несмотря на паводок.
«Тюменские аграрии собрали почти 1 698 тыс. тонн зерна. Несмотря на капризы природы и рекордный паводок, наши растениеводы добились высокой урожайности — 24,4 центнера с гектара. Это выше, чем в 2023 году», — написал глава региона.
Моор отметил, что объем зерна покрывает потребность Тюменской области. Также высокие показатели получили по урожайности картофеля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!