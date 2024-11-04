04 ноября 2024

Губернатор Моор: аграрии добились высокой урожайности, несмотря на паводок

© Служба новостей «URA.RU»
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Также высокие показатели получили по урожайности картофеля
Также высокие показатели получили по урожайности картофеля Фото:

В Тюменской области собрали 1,6 миллион тонн зерна. В своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор написал, что аграрии добились высокой урожайности, несмотря на паводок.

«Тюменские аграрии собрали почти 1 698 тыс. тонн зерна. Несмотря на капризы природы и рекордный паводок, наши растениеводы добились высокой урожайности — 24,4 центнера с гектара. Это выше, чем в 2023 году», — написал глава региона.

Моор отметил, что объем зерна покрывает потребность Тюменской области. Также высокие показатели получили по урожайности картофеля.

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В Тюменской области собрали 1,6 миллион тонн зерна. В своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор написал, что аграрии добились высокой урожайности, несмотря на паводок. «Тюменские аграрии собрали почти 1 698 тыс. тонн зерна. Несмотря на капризы природы и рекордный паводок, наши растениеводы добились высокой урожайности — 24,4 центнера с гектара. Это выше, чем в 2023 году», — написал глава региона. Моор отметил, что объем зерна покрывает потребность Тюменской области. Также высокие показатели получили по урожайности картофеля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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