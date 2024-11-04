Сын экс-мэра Демкина после возвращения нашел работу в Перми

Илья Демкин, сын бывшего мэра Перми Алексея Демкина, после возвращения в Пермь и Бали намерен остаться жить в краевой столице. По данным источника URA.RU в политэлитах, он уже подыскал себе работу. Скандал с Ильей Демкиным разгорелся весной 2024 года. Он записал видео «Нахрена мне Пермь» с острова Бали, где проживал в то время. Из-за этого Алексей Демкин вынужден был уйти из политики.
«Пока Илья вернулся на совсем. Свои личные задачи того периода он выполнил», — отметил источник.
По его данным, он будет работать в сфере, далекой от девелопмента. Семье Демкиным принадлежит одна из крупнейших пермских строительных компаний «ПЗСП». «На заводе он уже трудился. Сейчас сфера, связанная с искусственным интеллектом», — пояснил он. URA.RU написало Илье Демкину сообщение в Instagram ((принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На момент публикации он не ответил на сообщение.
Илья Демкин — старший сын бывшего мэра Перми и экс-вице-премьера Алексея Демкина. Весной 2024 года он выложил видео в соцсетях, на котором показал виды Бали. И сопроводил его комментарием «Ребята, ну вот это мое утро субботы. На хрена мне Пермь?». Это вызвало возмущение. Алексей Демкин на фоне скандала оставил пост в краевом правительстве, взяв на себя ответственность за поведение сына. 4 ноября Илья выложил в соцсетях пост с геолокацией в пермской кофейне.
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