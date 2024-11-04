04 ноября 2024

Сын экс-мэра Демкина после возвращения нашел работу в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Илья Демкин будет работать в IT-сфере
Илья Демкин будет работать в IT-сфере Фото:

Илья Демкин, сын бывшего мэра Перми Алексея Демкина, после возвращения в Пермь и Бали намерен остаться жить в краевой столице. По данным источника URA.RU в политэлитах, он уже подыскал себе работу. Скандал с Ильей Демкиным разгорелся весной 2024 года. Он записал видео «Нахрена мне Пермь» с острова Бали, где проживал в то время. Из-за этого Алексей Демкин вынужден был уйти из политики.

«Пока Илья вернулся на совсем. Свои личные задачи того периода он выполнил», — отметил источник.

По его данным, он будет работать в сфере, далекой от девелопмента. Семье Демкиным принадлежит одна из крупнейших пермских строительных компаний «ПЗСП». «На заводе он уже трудился. Сейчас сфера, связанная с искусственным интеллектом», — пояснил он. URA.RU написало Илье Демкину сообщение в Instagram ((принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На момент публикации он не ответил на сообщение.

Илья Демкин — старший сын бывшего мэра Перми и экс-вице-премьера Алексея Демкина. Весной 2024 года он выложил видео в соцсетях, на котором показал виды Бали. И сопроводил его комментарием «Ребята, ну вот это мое утро субботы. На хрена мне Пермь?». Это вызвало возмущение. Алексей Демкин на фоне скандала оставил пост в краевом правительстве, взяв на себя ответственность за поведение сына. 4 ноября Илья выложил в соцсетях пост с геолокацией в пермской кофейне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Илья Демкин, сын бывшего мэра Перми Алексея Демкина, после возвращения в Пермь и Бали намерен остаться жить в краевой столице. По данным источника URA.RU в политэлитах, он уже подыскал себе работу. Скандал с Ильей Демкиным разгорелся весной 2024 года. Он записал видео «Нахрена мне Пермь» с острова Бали, где проживал в то время. Из-за этого Алексей Демкин вынужден был уйти из политики. «Пока Илья вернулся на совсем. Свои личные задачи того периода он выполнил», — отметил источник. По его данным, он будет работать в сфере, далекой от девелопмента. Семье Демкиным принадлежит одна из крупнейших пермских строительных компаний «ПЗСП». «На заводе он уже трудился. Сейчас сфера, связанная с искусственным интеллектом», — пояснил он. URA.RU написало Илье Демкину сообщение в Instagram ((принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На момент публикации он не ответил на сообщение. Илья Демкин — старший сын бывшего мэра Перми и экс-вице-премьера Алексея Демкина. Весной 2024 года он выложил видео в соцсетях, на котором показал виды Бали. И сопроводил его комментарием «Ребята, ну вот это мое утро субботы. На хрена мне Пермь?». Это вызвало возмущение. Алексей Демкин на фоне скандала оставил пост в краевом правительстве, взяв на себя ответственность за поведение сына. 4 ноября Илья выложил в соцсетях пост с геолокацией в пермской кофейне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...