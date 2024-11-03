03 ноября 2024

Сын экс-мэра Демкина вернулся в Пермь с Бали после скандала

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Демкина-младшего стали массово критиковать после нелесных высказываний о Перми
Демкина-младшего стали массово критиковать после нелесных высказываний о Перми Фото:

Сын бывшего мэра Перми Алексея Демкина — Илья вернулся в Пермь. Он опубликовал в соцсети видео из местной кофейни. Согласно последним данным, пермяк до этого находился на Бали.

«На своей странице в Instagram (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена в России) Илья Демкин опубликовал видео из пермской кофейни», — на пост оскандалившегося пермяка обратило внимание издание «Коммерсант-Прикамье». По сведениям источников из близкого окружения Демкина-младшего, он вернулся в прикамскую столицу еще в октябре.

Шумиха вокруг сына мэр Перми поднялась весной. Илья Демкин записал видео панорамы из окна своего дома на Бали, сопроводив комментарием: «На хрена мне Пермь». После этого его отец был вынужден уйти с поста вице-премьера правительства края. В мае появились еще одно видео от Демкина-младшего о продаже пермской квартиры. Тему скандала также затрагивал в своей передаче режиссер Никита Михалков.

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Сын бывшего мэра Перми Алексея Демкина — Илья вернулся в Пермь. Он опубликовал в соцсети видео из местной кофейни. Согласно последним данным, пермяк до этого находился на Бали. «На своей странице в Instagram (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена в России) Илья Демкин опубликовал видео из пермской кофейни», — на пост оскандалившегося пермяка обратило внимание издание «Коммерсант-Прикамье». По сведениям источников из близкого окружения Демкина-младшего, он вернулся в прикамскую столицу еще в октябре. Шумиха вокруг сына мэр Перми поднялась весной. Илья Демкин записал видео панорамы из окна своего дома на Бали, сопроводив комментарием: «На хрена мне Пермь». После этого его отец был вынужден уйти с поста вице-премьера правительства края. В мае появились еще одно видео от Демкина-младшего о продаже пермской квартиры. Тему скандала также затрагивал в своей передаче режиссер Никита Михалков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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