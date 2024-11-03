Сын экс-мэра Демкина вернулся в Пермь с Бали после скандала

Сын бывшего мэра Перми Алексея Демкина — Илья вернулся в Пермь. Он опубликовал в соцсети видео из местной кофейни. Согласно последним данным, пермяк до этого находился на Бали.
«На своей странице в Instagram (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена в России) Илья Демкин опубликовал видео из пермской кофейни», — на пост оскандалившегося пермяка обратило внимание издание «Коммерсант-Прикамье». По сведениям источников из близкого окружения Демкина-младшего, он вернулся в прикамскую столицу еще в октябре.
Шумиха вокруг сына мэр Перми поднялась весной. Илья Демкин записал видео панорамы из окна своего дома на Бали, сопроводив комментарием: «На хрена мне Пермь». После этого его отец был вынужден уйти с поста вице-премьера правительства края. В мае появились еще одно видео от Демкина-младшего о продаже пермской квартиры. Тему скандала также затрагивал в своей передаче режиссер Никита Михалков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!