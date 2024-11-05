Песков отказался комментировать слова Госдепа про солдат КНДР в Курской области

05 ноября 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Киевский режим всеми силами пытается вовлечь Сеул в конфликт, рассказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не собирается обсуждать слухи про отправку 10 тысяч военных КНДР в Курскую область, распространенные руководителем пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллером. Однако представитель Кремля добавил, что острая реакция Украины и Южной Кореи на заявления американского политика говорит о том, что «киевский режим делает все, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта». «Я не буду ничего говорить на эту тему, потому что представители США, которые об этом говорят, к этим утверждениям добавляют фразу, что не имеют подтверждений этой информации», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал и реакцию Украины и Южной Кореи на заявление Госдепа. По его словам, киевский режим и многие европейские страны «готовы и делают, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не собирается обсуждать слухи про отправку 10 тысяч военных КНДР в Курскую область, распространенные руководителем пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллером. Однако представитель Кремля добавил, что острая реакция Украины и Южной Кореи на заявления американского политика говорит о том, что «киевский режим делает все, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта». «Я не буду ничего говорить на эту тему, потому что представители США, которые об этом говорят, к этим утверждениям добавляют фразу, что не имеют подтверждений этой информации», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал и реакцию Украины и Южной Кореи на заявление Госдепа. По его словам, киевский режим и многие европейские страны «готовы и делают, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта».