Песков отказался комментировать слова Госдепа про солдат КНДР в Курской области

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Киевский режим всеми силами пытается вовлечь Сеул в конфликт, рассказал Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не собирается обсуждать слухи про отправку 10 тысяч военных КНДР в Курскую область, распространенные руководителем пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллером. Однако представитель Кремля добавил, что острая реакция Украины и Южной Кореи на заявления американского политика говорит о том, что «киевский режим делает все, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта».

«Я не буду ничего говорить на эту тему, потому что представители США, которые об этом говорят, к этим утверждениям добавляют фразу, что не имеют подтверждений этой информации», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал и реакцию Украины и Южной Кореи на заявление Госдепа. По его словам, киевский режим и многие европейские страны «готовы и делают, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта».

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не собирается обсуждать слухи про отправку 10 тысяч военных КНДР в Курскую область, распространенные руководителем пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллером. Однако представитель Кремля добавил, что острая реакция Украины и Южной Кореи на заявления американского политика говорит о том, что «киевский режим делает все, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта». «Я не буду ничего говорить на эту тему, потому что представители США, которые об этом говорят, к этим утверждениям добавляют фразу, что не имеют подтверждений этой информации», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал и реакцию Украины и Южной Кореи на заявление Госдепа. По его словам, киевский режим и многие европейские страны «готовы и делают, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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