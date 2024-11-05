Ростех отправил на СВО партию новых огнеметных систем с челябинскими двигателями

На фронт Ростех отправил партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак». Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, ТОС используют для поддержки пехоты и танков.
«Наш УВЗ отгрузил очередную партию огнеметных систем ТОС-1А „Солнцепек“ в армию России. За время спецоперации провели доработку этих боевых машин с учетом пожеланий бойцов СВО», — сообщили в пресс-службе Ростеха.
Для увеличения выпуска «Солнцепеков» концерн «Уралвагонзавод» расширил производственные мощности, перешел на круглосуточный график работы и увеличил численность персонала. Эти меры позволили предприятию оперативно обеспечить армию необходимыми боевыми машинами.
Система «Солнцепек» считается одной из наиболее мощных и уникальных в мировом арсенале вооружений. Президент России Владимир Путин отметил, что количество данных огнеметных систем на передовой увеличивается. ТОС-1А применяют в ближнем бою и на линии соприкосновения с противником и используются для поддержки пехоты и танков.
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