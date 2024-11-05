Ростех отправил на СВО партию новых огнеметных систем с челябинскими двигателями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"Солнцепеки" не имеют мировых аналогов
"Солнцепеки" не имеют мировых аналогов Фото:

На фронт Ростех отправил партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак». Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, ТОС используют для поддержки пехоты и танков.

«Наш УВЗ отгрузил очередную партию огнеметных систем ТОС-1А „Солнцепек“ в армию России. За время спецоперации провели доработку этих боевых машин с учетом пожеланий бойцов СВО», — сообщили в пресс-службе Ростеха.

Для увеличения выпуска «Солнцепеков» концерн «Уралвагонзавод» расширил производственные мощности, перешел на круглосуточный график работы и увеличил численность персонала. Эти меры позволили предприятию оперативно обеспечить армию необходимыми боевыми машинами.

Система «Солнцепек» считается одной из наиболее мощных и уникальных в мировом арсенале вооружений. Президент России Владимир Путин отметил, что количество данных огнеметных систем на передовой увеличивается. ТОС-1А применяют в ближнем бою и на линии соприкосновения с противником и используются для поддержки пехоты и танков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На фронт Ростех отправил партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак». Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, ТОС используют для поддержки пехоты и танков. «Наш УВЗ отгрузил очередную партию огнеметных систем ТОС-1А „Солнцепек“ в армию России. За время спецоперации провели доработку этих боевых машин с учетом пожеланий бойцов СВО», — сообщили в пресс-службе Ростеха. Для увеличения выпуска «Солнцепеков» концерн «Уралвагонзавод» расширил производственные мощности, перешел на круглосуточный график работы и увеличил численность персонала. Эти меры позволили предприятию оперативно обеспечить армию необходимыми боевыми машинами. Система «Солнцепек» считается одной из наиболее мощных и уникальных в мировом арсенале вооружений. Президент России Владимир Путин отметил, что количество данных огнеметных систем на передовой увеличивается. ТОС-1А применяют в ближнем бою и на линии соприкосновения с противником и используются для поддержки пехоты и танков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...