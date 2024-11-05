Стало известно, кто из рабочих зарабатывает больше 100 тысяч рублей в Челябинске. Скрин

В Челябинске больше всех зарабатывают каменщики и дальнобойщики
© Служба новостей «URA.RU»
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В городе зарплаты у каменщиков в октябре выросли на 68% до 140 тысяч рублей в месяц
В городе зарплаты у каменщиков в октябре выросли на 68% до 140 тысяч рублей в месяц Фото:

В Челябинске в октябре в 2024 года среди рабочих больше всех зарабатывают каменщики, наладчики и водители-дальнобойщики. Рабочим готовы платить от 118 до 140 тысяч рублей в месяц. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В октябре 2024 года самой высокооплачиваемой стала профессия каменщика. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам около 139 тысяч 914 рублей (+68% за год) в месяц за полный рабочий день. Второе место по уровню зарплат среди рабочих специальностей заняла профессия наладчика. Средний уровень предлагаемых зарплат для новых сотрудников в октябре достиг 124 тысяч 425 рублей в месяц (+24% за год)», — сообщили в пресс-службе.

На третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий для рабочих — водители-дальнобойщики. В среднем за год их заработок увеличился на 29% до 117 тысяч 500 рублей в месяц.

Как отметил директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работа» Артем Егоренков, высокий заработок у специалистов связан с тем, что пассажирские перевозки и грузоперевозки остаются одними из самых востребованных у работодателей. Тем более, что в целом по стране по многим направлениям кандидатов не хватает — так, например отмечается серьезный дефицит водителей категории E.

Самой высокооплачиваемой профессией в октябре в 2024 году стала профессия каменщика
Самой высокооплачиваемой профессией в октябре в 2024 году стала профессия каменщика
Фото:

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В Челябинске в октябре в 2024 года среди рабочих больше всех зарабатывают каменщики, наладчики и водители-дальнобойщики. Рабочим готовы платить от 118 до 140 тысяч рублей в месяц. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В октябре 2024 года самой высокооплачиваемой стала профессия каменщика. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам около 139 тысяч 914 рублей (+68% за год) в месяц за полный рабочий день. Второе место по уровню зарплат среди рабочих специальностей заняла профессия наладчика. Средний уровень предлагаемых зарплат для новых сотрудников в октябре достиг 124 тысяч 425 рублей в месяц (+24% за год)», — сообщили в пресс-службе. На третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий для рабочих — водители-дальнобойщики. В среднем за год их заработок увеличился на 29% до 117 тысяч 500 рублей в месяц. Как отметил директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работа» Артем Егоренков, высокий заработок у специалистов связан с тем, что пассажирские перевозки и грузоперевозки остаются одними из самых востребованных у работодателей. Тем более, что в целом по стране по многим направлениям кандидатов не хватает — так, например отмечается серьезный дефицит водителей категории E.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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