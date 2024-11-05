В Челябинске в октябре в 2024 года среди рабочих больше всех зарабатывают каменщики, наладчики и водители-дальнобойщики. Рабочим готовы платить от 118 до 140 тысяч рублей в месяц. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В октябре 2024 года самой высокооплачиваемой стала профессия каменщика. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам около 139 тысяч 914 рублей (+68% за год) в месяц за полный рабочий день. Второе место по уровню зарплат среди рабочих специальностей заняла профессия наладчика. Средний уровень предлагаемых зарплат для новых сотрудников в октябре достиг 124 тысяч 425 рублей в месяц (+24% за год)», — сообщили в пресс-службе.
На третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий для рабочих — водители-дальнобойщики. В среднем за год их заработок увеличился на 29% до 117 тысяч 500 рублей в месяц.
Как отметил директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работа» Артем Егоренков, высокий заработок у специалистов связан с тем, что пассажирские перевозки и грузоперевозки остаются одними из самых востребованных у работодателей. Тем более, что в целом по стране по многим направлениям кандидатов не хватает — так, например отмечается серьезный дефицит водителей категории E.
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