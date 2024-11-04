На Ямале спасли двоих детей с пожара жилого дома

В Тарко-Сале 4 ноября случился пожар в жилом многоквартирном доме
В Тарко-Сале (ЯНАО) спасли двоих детей с пожара в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЯНАО.
«На пожаре в Тарко-Сале огнеборцы спасли двоих детей. В пожарно-спасательную часть города Тарко-Сале 4 ноября в 6 часов 24 минуты поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном многоквартирном доме по адресу улица Труда, дом 2», — сказано в telegram-канале ведомства.
Пожарные потушили огонь за полчаса с момента вызова, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб выясняются.
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