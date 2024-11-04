04 ноября 2024
03 ноября 2024

На Ямале спасли двоих детей с пожара жилого дома

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тарко-Сале 4 ноября случился пожар в жилом многоквартирном доме
В Тарко-Сале 4 ноября случился пожар в жилом многоквартирном доме Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) спасли двоих детей с пожара в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЯНАО.

«На пожаре в Тарко-Сале огнеборцы спасли двоих детей. В пожарно-спасательную часть города Тарко-Сале 4 ноября в 6 часов 24 минуты поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном многоквартирном доме по адресу улица Труда, дом 2», — сказано в telegram-канале ведомства.

Пожарные потушили огонь за полчаса с момента вызова, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб выясняются.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) спасли двоих детей с пожара в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЯНАО. «На пожаре в Тарко-Сале огнеборцы спасли двоих детей. В пожарно-спасательную часть города Тарко-Сале 4 ноября в 6 часов 24 минуты поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном многоквартирном доме по адресу улица Труда, дом 2», — сказано в telegram-канале ведомства. Пожарные потушили огонь за полчаса с момента вызова, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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