Турция простила Киргизии долг на 62 миллиона долларов в целях налаживания экономики

Власти Турции простили внешний долг Киргизии на сумму 62,3 миллиона долларов в целях налаживания экономики. Об этом заявил киргизский лидер Садыр Жапаров.
«Хочу выразить благодарность президенту [Реджепу Тайипу] Эрдогану за принятие решения о списании внешнего долга Кыргызстана перед Турцией», — заявил Жапаров на пресс-конференции в здании администрации президента «Ынтымак Ордо». Его слова приводит РИА «Новости».
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Киргизии, Бишкек, с официальным визитом 4 ноября в целях проведения переговоров в узком формате и шестого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств. Эрдоган также примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Бишкеке 6 ноября.
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