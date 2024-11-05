Турция простила Киргизии долг на 62 миллиона долларов в целях налаживания экономики

Президент Жапаров: Турция списала Киргизии внешний долг на сумму 62 млн долларов
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Садыр Жапаров заявил о развитии отношений с Турцией в сфере экономики
Садыр Жапаров заявил о развитии отношений с Турцией в сфере экономики Фото:

Власти Турции простили внешний долг Киргизии на сумму 62,3 миллиона долларов в целях налаживания экономики. Об этом заявил киргизский лидер Садыр Жапаров.

«Хочу выразить благодарность президенту [Реджепу Тайипу] Эрдогану за принятие решения о списании внешнего долга Кыргызстана перед Турцией», — заявил Жапаров на пресс-конференции в здании администрации президента «Ынтымак Ордо». Его слова приводит РИА «Новости».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Киргизии, Бишкек, с официальным визитом 4 ноября в целях проведения переговоров в узком формате и шестого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств. Эрдоган также примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Бишкеке 6 ноября.

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Власти Турции простили внешний долг Киргизии на сумму 62,3 миллиона долларов в целях налаживания экономики. Об этом заявил киргизский лидер Садыр Жапаров. «Хочу выразить благодарность президенту [Реджепу Тайипу] Эрдогану за принятие решения о списании внешнего долга Кыргызстана перед Турцией», — заявил Жапаров на пресс-конференции в здании администрации президента «Ынтымак Ордо». Его слова приводит РИА «Новости». Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Киргизии, Бишкек, с официальным визитом 4 ноября в целях проведения переговоров в узком формате и шестого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств. Эрдоган также примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Бишкеке 6 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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