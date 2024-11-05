Водитель автомобиля «Ситроен» врезался в электроопору на 27 километре автодороги «Челябинск-Троицк» и погиб на месте. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«ДТП со смертельным исходом произошло 5 ноября в 12:30 часов на 27 километре автодороги „Челябинск-Троицк“. 57-летний водитель, управляя автомобилем „Ситроен“, выехал за пределы дороги вправо и совершил наезд на электроопору», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Сейчас там совместно с Госавтоинспекцией работает следственно-оперативная группа.
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