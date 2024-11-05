Водитель врезался в электроопору в Челябинской области и скончался на месте. Фото, видео

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На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции (архивное фото)
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции (архивное фото) Фото:

Водитель автомобиля «Ситроен» врезался в электроопору на 27 километре автодороги «Челябинск-Троицк» и погиб на месте. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«ДТП со смертельным исходом произошло 5 ноября в 12:30 часов на 27 километре автодороги „Челябинск-Троицк“. 57-летний водитель, управляя автомобилем „Ситроен“, выехал за пределы дороги вправо и совершил наезд на электроопору», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Сейчас там совместно с Госавтоинспекцией работает следственно-оперативная группа.

Мужчина врезался в линию электроопоры
Мужчина врезался в линию электроопоры
Фото:

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Водитель автомобиля «Ситроен» врезался в электроопору на 27 километре автодороги «Челябинск-Троицк» и погиб на месте. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП со смертельным исходом произошло 5 ноября в 12:30 часов на 27 километре автодороги „Челябинск-Троицк“. 57-летний водитель, управляя автомобилем „Ситроен“, выехал за пределы дороги вправо и совершил наезд на электроопору», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Сейчас там совместно с Госавтоинспекцией работает следственно-оперативная группа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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