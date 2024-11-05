Из деревни Тыелга под Миассом (Челябинская область) 9 ноября откроют новую тропу на Таганай. Как URA.RU рассказала волонтер Екатерина Вологдина, протяженность маршрута составила 19 километров.
«Маршрут стал результатом долгой работы по грант по строительству тропы. Руководитель проекта Иван Мерзляков хорошо знаком с территорией, он работал в лесничестве. Иван Васильевич лично обследовал территорию, чтобы определить наиболее удобные пути подъема и спуска, а также проложить направления, позволяющие минимально нарушать природный ландшафт и провести туристов по живописным местам», — рассказала URA.RU Вологдина.
Работа началась летом 2023 года и завершилась через полтора года. Местами уложен настил, прорублены дорожные просеки. В результате турист сможет пройти в ботинках без сменной обуви.
«Приветствуем партнеров и друзей, которые прокладывали тропу. Они установили несколько настилов и мостов, подготовили входную группу. В субботу поедем смотреть. Увеличение числа маршрутов способствует развитию пешего туризма», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе национального парка «Таганай».
На данный момент остались нерешенными несколько вопросов. Волонтеры рассчитывают на получение нового гранта. Средства позволят оборудовать стоянки и туалеты, которых в настоящее время нет.
Активистов также беспокоит состояние реликтовых ельников, сохранившихся на восточном склоне Ицыла. Они выходили с инициативой в Минприроды РФ и Минэкологии Челябинской области с предложением внести землю в состав особо охраняемых природных территорий. Вопрос к настоящему моменту не решен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!