Путин раскрыл нюанс переговоров по Украине

Путин: Россия вела переговоры с Украиной
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что РФ готова к мирным переговорам с Киевом и уже вела их Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия ранее вела переговоры с Украиной. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин

«Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры», — передает слова Путина деловая газета «Взгляд». Президент РФ связывает курс на эскалацию конфликта с Украиной с желанием Запада нанести стратегическое поражение российской стороне. По словам Владимира Путина, такой шаг ошибочен.

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Россия ранее вела переговоры с Украиной. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин «Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры», — передает слова Путина деловая газета «Взгляд». Президент РФ связывает курс на эскалацию конфликта с Украиной с желанием Запада нанести стратегическое поражение российской стороне. По словам Владимира Путина, такой шаг ошибочен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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