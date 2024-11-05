Путин раскрыл нюанс переговоров по Украине

Владимир Путин заявил, что РФ готова к мирным переговорам с Киевом и уже вела их
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия ранее вела переговоры с Украиной. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин
«Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры», — передает слова Путина деловая газета «Взгляд». Президент РФ связывает курс на эскалацию конфликта с Украиной с желанием Запада нанести стратегическое поражение российской стороне. По словам Владимира Путина, такой шаг ошибочен.
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