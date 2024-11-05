Свердловских гаишников обвинили в вымогательстве взятки и избиении. Фото

05 ноября 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Все произошло вечером 28 октября в Кушве (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кушве (Свердловская область) гаишники на улице Трактовой остановили пьяного экс-главу местного общественного совета при МВД Владимира Коротаева и якобы попросили у него взятку в 50 тысяч рублей, чтобы не привлекать к ответственности. Мужчина, по словам его жены, якобы отказался и заявил, чтобы его оформляли. Но инспекторы, как уверяет супруга, внезапно стали избивать Коротаева (эта информация официально не подтверждена). «28 октября мой муж возвращался домой со дня рождения в нетрезвом виде. Гаишники, остановив его, сразу поняли, что он пьяный. И стали требовать с него 50 тысяч рублей. Муж не согласился, тогда его сковали наручниками и начали избивать. [Владимир] потерял сознание, и в таком виде его повезли на медицинское освидетельствование. Врач, осмотрев его, сказал, что никаких повреждений у него нет», — сказала URA.RU Гульнара Коротаева. Жена Коротаева обвиняет гаишников в превышении полномочий Фото: Илья Московец © URA.RU После этого, по ее словам, Владимира отвезли в отдел полиции. В изоляторе временного содержания (ИВС) он провел трое суток. «Ему много раз вызывали скорую помощь. Он звонил мне оттуда и говорил, что ему с каждым днем становится только хуже. У него была рвота, головокружение, он несвязно говорил», — добавила Гульнара. Затем она забрала мужа из полиции. «Но только мы чуть отъехали, как меня остановили вооруженные полицейские. Я ехала спокойно, не превышала. У меня попросили документы, они спрашивали, пьяная ли я. Когда поняли, что я ничего не нарушила, отпустили», — вспоминает женщина. Дома ее супругу стало еще хуже. Его госпитализировали с сотрясением мозга. Сейчас Гульнара хочет, чтобы инспекторы понесли наказание. «Я не отрицаю, что мой муж нарушил, когда сел пьяным за руль. Но ведь и сотрудники превысили должностные полномочия. Я написала жалобы в местную и областную прокуратуры, региональный СУ СК и также обратилась в минздрав Свердловской области (обращение есть в распоряжении агентства — прим. ред.). Сейчас эти гаишники говорят, что это мой муж на них напал. Но как это возможно? Он лежит в больнице, а они ходят. Мне страшно за свою жизнь и жизнь моего мужа», — сказала Коротаева. Владимир ехал на Lada Granta Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После инцидента машину Владимира забрали на штрафстоянку. При этом на момент событий у него не было водительских прав (лишили за пьяную езду). «Их должны были вернуть в декабре», — добавила Гульнара. По словам главы пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, ситуация была совсем иначе. «На предложение пройти в патрульный автомобиль, гражданин попросился отойти по надобности, после чего применил в отношении сотрудника ДПС физическую силу и попытался скрыться, но был задержан автоинспекторами. Впоследствии полицейские доставили мужчину в медицинскую организацию, где предложили пройти процедуру освидетельствования на трезвость, от которой он отказался. На автомобилиста стражи порядка составили административный протокол [за пьяную езду] и возбудили производство по ст. 264.1 УК РФ — за повторное управление транспортом в пьяном виде, будучи ранее лишенным такого права». В ИВС Коротаев попал по решению суда. Кроме того, против него возбуждено дело за избиение силовиков. «Жалобы на полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей, по меньшей мере, не объективны. Это попытка любым способом очернить работу представителей МВД и что называется „завести рака за камень“. Особо отмечу, что любые былые заслуги не являются основанием, чтобы закрыть глаза на грубые нарушения действующего законодательства по линии безопасности дорожного движения. Даже если бы он был в прошлом не общественником, а человеком в погонах, меры реагирования остались такими же», — заключил полковник Горелых. Коротаеву 48 лет. В 2018 году он выдвигался в депутаты думы Кушвы. Сейчас Владимир находится под подпиской о невыезде. Ссадины, которые получил Владимир Фото: предоставлено Гульнарой Коротаевой Фото: предоставлено Гульнарой Коротаевой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кушве (Свердловская область) гаишники на улице Трактовой остановили пьяного экс-главу местного общественного совета при МВД Владимира Коротаева и якобы попросили у него взятку в 50 тысяч рублей, чтобы не привлекать к ответственности. Мужчина, по словам его жены, якобы отказался и заявил, чтобы его оформляли. Но инспекторы, как уверяет супруга, внезапно стали избивать Коротаева (эта информация официально не подтверждена). «28 октября мой муж возвращался домой со дня рождения в нетрезвом виде. Гаишники, остановив его, сразу поняли, что он пьяный. И стали требовать с него 50 тысяч рублей. Муж не согласился, тогда его сковали наручниками и начали избивать. [Владимир] потерял сознание, и в таком виде его повезли на медицинское освидетельствование. Врач, осмотрев его, сказал, что никаких повреждений у него нет», — сказала URA.RU Гульнара Коротаева. После этого, по ее словам, Владимира отвезли в отдел полиции. В изоляторе временного содержания (ИВС) он провел трое суток. «Ему много раз вызывали скорую помощь. Он звонил мне оттуда и говорил, что ему с каждым днем становится только хуже. У него была рвота, головокружение, он несвязно говорил», — добавила Гульнара. Затем она забрала мужа из полиции. «Но только мы чуть отъехали, как меня остановили вооруженные полицейские. Я ехала спокойно, не превышала. У меня попросили документы, они спрашивали, пьяная ли я. Когда поняли, что я ничего не нарушила, отпустили», — вспоминает женщина. Дома ее супругу стало еще хуже. Его госпитализировали с сотрясением мозга. Сейчас Гульнара хочет, чтобы инспекторы понесли наказание. «Я не отрицаю, что мой муж нарушил, когда сел пьяным за руль. Но ведь и сотрудники превысили должностные полномочия. Я написала жалобы в местную и областную прокуратуры, региональный СУ СК и также обратилась в минздрав Свердловской области (обращение есть в распоряжении агентства — прим. ред.). Сейчас эти гаишники говорят, что это мой муж на них напал. Но как это возможно? Он лежит в больнице, а они ходят. Мне страшно за свою жизнь и жизнь моего мужа», — сказала Коротаева. После инцидента машину Владимира забрали на штрафстоянку. При этом на момент событий у него не было водительских прав (лишили за пьяную езду). «Их должны были вернуть в декабре», — добавила Гульнара. По словам главы пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, ситуация была совсем иначе. «На предложение пройти в патрульный автомобиль, гражданин попросился отойти по надобности, после чего применил в отношении сотрудника ДПС физическую силу и попытался скрыться, но был задержан автоинспекторами. Впоследствии полицейские доставили мужчину в медицинскую организацию, где предложили пройти процедуру освидетельствования на трезвость, от которой он отказался. На автомобилиста стражи порядка составили административный протокол [за пьяную езду] и возбудили производство по ст. 264.1 УК РФ — за повторное управление транспортом в пьяном виде, будучи ранее лишенным такого права». В ИВС Коротаев попал по решению суда. Кроме того, против него возбуждено дело за избиение силовиков. «Жалобы на полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей, по меньшей мере, не объективны. Это попытка любым способом очернить работу представителей МВД и что называется „завести рака за камень“. Особо отмечу, что любые былые заслуги не являются основанием, чтобы закрыть глаза на грубые нарушения действующего законодательства по линии безопасности дорожного движения. Даже если бы он был в прошлом не общественником, а человеком в погонах, меры реагирования остались такими же», — заключил полковник Горелых. Коротаеву 48 лет. В 2018 году он выдвигался в депутаты думы Кушвы. Сейчас Владимир находится под подпиской о невыезде.