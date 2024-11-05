05 ноября 2024

В Тюмени взлетят цены на иномарки

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на автомобили вырастут зимой
Цены на автомобили вырастут зимой Фото:

В Тюмени зимой подорожают импортные автомобили. Об этом URA.RU пресс-службе ГК «Автоград».

«Сейчас цена растут постепенно — еще остались автомобили, завезенные в РФ до 1 октября. Импортеры пытаются сохранить цену за счет программы лояльности, например, дополнительные скидки по трейд-ин», — рассказали в дилерском центре.

Там также сообщили, что производители отечественных автомобилей пока не спешат поднимать цены. На некоторые модели действуют скидки. Включая выгоду по госпрограмме.

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В Тюмени зимой подорожают импортные автомобили. Об этом URA.RU пресс-службе ГК «Автоград». «Сейчас цена растут постепенно — еще остались автомобили, завезенные в РФ до 1 октября. Импортеры пытаются сохранить цену за счет программы лояльности, например, дополнительные скидки по трейд-ин», — рассказали в дилерском центре. Там также сообщили, что производители отечественных автомобилей пока не спешат поднимать цены. На некоторые модели действуют скидки. Включая выгоду по госпрограмме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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