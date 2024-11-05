В Тюмени взлетят цены на иномарки

Цены на автомобили вырастут зимой
В Тюмени зимой подорожают импортные автомобили. Об этом URA.RU пресс-службе ГК «Автоград».
«Сейчас цена растут постепенно — еще остались автомобили, завезенные в РФ до 1 октября. Импортеры пытаются сохранить цену за счет программы лояльности, например, дополнительные скидки по трейд-ин», — рассказали в дилерском центре.
Там также сообщили, что производители отечественных автомобилей пока не спешат поднимать цены. На некоторые модели действуют скидки. Включая выгоду по госпрограмме.
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