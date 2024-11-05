Из архива пермского главка МВД пропали более 500 уголовных дел

Из архива ГУ МВД по Пермскому краю исчезли 512 уголовных дел. Пропажу заметили члены комиссии из Москвы, проводившие проверку в краевом главке в августе.
«При проведении выборочной инвентаризации в архивах обнаружено отсутствие 512 уголовных дел. Из архива УМВД по городу Перми пропали 383 уголовных дела, в Березниковском округе исчезли 49 дел. В Кунгурском округе обнаружена пропажа 21 уголовного дела, еще 48 в Краснокамском районе и 42 уголовных дела в отделе МВД „Пермский“», — говорится в отчете о результатах проверки краевого ГУ МВД (имеется в распоряжении URA.RU — прим. ред).
В документе отмечается, что комиссия инициировала меры, чтобы найти пропавшие уголовные дела. Благодаря их действиям было обнаружено местонахождение 489 уголовных дел. Где находятся еще 23 уголовных дела на момент окончания проверки выяснить не удалось. Ревизоры также отметили, что по поводу утраты уголовных дел не проводилось служебных проверок, а в следственный департамент МВД РФ докладывалось, что утраченных дел нет. Все это свидетельствует о том, что руководство ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю не проводит инвентаризацию уголовных дел и вещдоков. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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