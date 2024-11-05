Под Челябинском строят крупный ЖК со школой, детсадами и набережной. Фото

06 ноября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Новый дом в ЖК возведут в 2025 году Фото: Илья Московец © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области в поселке новый Кременкуль продолжается строительство крупного жилого комплекса площадью 50 гектаров. Проект очередного многоквартирного дома 1 ноября одобрила ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий», — сообщается на сайте госреестра. «Многоквартирный жилой дом со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями обслуживания жилой застройки, расположенный в Челябинской области в Сосновском районе в поселке Новый Кременкуль. Положительное заключение одобрено 1 ноября 2024 года», — сообщается на сайте. Как пояснили в пресс-службе ООО «Голос», строящийся жилой комплекс включает возведение порядка 500 тысяч квадратных метров недвижимости. На данный момент уже сдано пять домов, завершение шестого планируется летом 2025 года. «В жилом комплексе будут построены дома высотой от 2 до 8 этажей. Здания возведены в скандинавском стиле. На дворовой территории не будет машин, на первом этаже домов будет расположена соседская гостиная и помещения для хранения инвентаря», — пояснили в пресс-службе «Голос Девелопмент». В новом ЖК будут квартиры с террасами, отдельным входом, квартиры-студии, таунхаусы, квартиры с окном в ванной. Сам ЖК окружен лесами и двумя водоемами, находится в пяти минутах езды от города. Планируется, что в новом жилой комплекса смогут жить более 10 десяти тысяч человек. На территории ЖК предусмотрены наземные и подземные паркинги, а на первых этажах будут расположены магазины, кафе, аптеки. Уже построен детский сад, планируется возведение еще одного детсада и школы. Также застройщик сообщил о том, что у ЖК появится просторная набережная, городская площадь с амфитеатром и зонами отдыха, а также велосипедные дорожки и зоны для барбекю. В Сосновском районе Челябинской области в поселке новый Кременкуль продолжается строительство крупного жилого комплекса площадью 50 гектаров сайт ЕИСЖС Строящийся ЖК включает строительство порядка 500 тысяч квадратных метров недвижимости сайт ЕИСЖС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сосновском районе Челябинской области в поселке новый Кременкуль продолжается строительство крупного жилого комплекса площадью 50 гектаров. Проект очередного многоквартирного дома 1 ноября одобрила ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий», — сообщается на сайте госреестра. «Многоквартирный жилой дом со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями обслуживания жилой застройки, расположенный в Челябинской области в Сосновском районе в поселке Новый Кременкуль. Положительное заключение одобрено 1 ноября 2024 года», — сообщается на сайте. Как пояснили в пресс-службе ООО «Голос», строящийся жилой комплекс включает возведение порядка 500 тысяч квадратных метров недвижимости. На данный момент уже сдано пять домов, завершение шестого планируется летом 2025 года. «В жилом комплексе будут построены дома высотой от 2 до 8 этажей. Здания возведены в скандинавском стиле. На дворовой территории не будет машин, на первом этаже домов будет расположена соседская гостиная и помещения для хранения инвентаря», — пояснили в пресс-службе «Голос Девелопмент». В новом ЖК будут квартиры с террасами, отдельным входом, квартиры-студии, таунхаусы, квартиры с окном в ванной. Сам ЖК окружен лесами и двумя водоемами, находится в пяти минутах езды от города. Планируется, что в новом жилой комплекса смогут жить более 10 десяти тысяч человек. На территории ЖК предусмотрены наземные и подземные паркинги, а на первых этажах будут расположены магазины, кафе, аптеки. Уже построен детский сад, планируется возведение еще одного детсада и школы. Также застройщик сообщил о том, что у ЖК появится просторная набережная, городская площадь с амфитеатром и зонами отдыха, а также велосипедные дорожки и зоны для барбекю.