Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал присутствие послов недружественных стран в России, заявив, что, несмотря на существующее напряжение в отношениях, дипломатические связи остаются открытыми. Российский лидер Владимир Путин 5 ноября принял верительные грамоты от послов нескольких недружественных государств.
«Мы же не прерываем наши дипломатические отношения, и, собственно, в этом и заключается ценность дипломатии», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что Россия открыта для контактов и переговоров даже по сложным вопросам и не является инициатором ухудшения международных отношений. Открытые дипломатические каналы сохраняют возможность для взаимодействия между странами, подчеркнул Песков.
Владимир Путин 5 ноября принимает верительные грамоты у 28 новых послов. В их числе представители из недружественных России стран, а также из Израиля, Индии, Армении и Азербайджана.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал присутствие послов недружественных стран в России, заявив, что, несмотря на существующее напряжение в отношениях, дипломатические связи остаются открытыми. Российский лидер Владимир Путин 5 ноября принял верительные грамоты от послов нескольких недружественных государств. «Мы же не прерываем наши дипломатические отношения, и, собственно, в этом и заключается ценность дипломатии», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что Россия открыта для контактов и переговоров даже по сложным вопросам и не является инициатором ухудшения международных отношений. Открытые дипломатические каналы сохраняют возможность для взаимодействия между странами, подчеркнул Песков. Владимир Путин 5 ноября принимает верительные грамоты у 28 новых послов. В их числе представители из недружественных России стран, а также из Израиля, Индии, Армении и Азербайджана.