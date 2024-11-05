В Тюменской области нашли труп пропавшего мужчины

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Поиски мужчин велись с августа
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В Тюменской области нашли тело Игоря Камшилина, который пропал 18 августа. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Белая сова» в соцсети «ВКонтакте».

«Камшилин Игорь Анатольевич, 1966 года рождения. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — указано в сообщении отряда.

Тюменец пропал 18 августа. Он днем ушел из дома в селе Успенка, с того момента его местоположение было неизвестно.

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В Тюменской области нашли тело Игоря Камшилина, который пропал 18 августа. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Белая сова» в соцсети «ВКонтакте». «Камшилин Игорь Анатольевич, 1966 года рождения. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — указано в сообщении отряда. Тюменец пропал 18 августа. Он днем ушел из дома в селе Успенка, с того момента его местоположение было неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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