В Тюменской области нашли труп пропавшего мужчины

Поиски мужчин велись с августа
В Тюменской области нашли тело Игоря Камшилина, который пропал 18 августа. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Белая сова» в соцсети «ВКонтакте».
«Камшилин Игорь Анатольевич, 1966 года рождения. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — указано в сообщении отряда.
Тюменец пропал 18 августа. Он днем ушел из дома в селе Успенка, с того момента его местоположение было неизвестно.
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