Трамп или Харрис: промежуточные итоги выборов в США. Инфографика

Трамп лидирует в колеблющемся Висконсине

Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп занимает ведущее положение в шести из семи ключевых штатов, исход голосования в которых, по прогнозам, окажет решающее влияние на результаты выборов. Эти данные были опубликованы ведущими американскими средствами массовой информации, включая телеканал Fox News, газеты The New York Times, The Washington Post и портал Axios. В штате Джорджия, где на кону стоит 16 голосов из необходимых для победы 270, Дональд Трамп опережает своего соперника, имея 51,11% голосов после подсчета 90% бюллетеней. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис набрала 48,19%. В штате Северная Каролина, располагающем также 16 голосами, Трамп побеждает при обработке 89% бюллетеней. В Пенсильвании, где в игре 19 голосов выборщиков, после обработки 65,97% бюллетеней Трамп имеет 50,72%, а Харрис — 48,34%. В Мичигане, где на кону 15 голосов, Трамп лидирует с 51,1% после подсчета 26,35% бюллетеней, против 47,16% у Харрис. В Висконсине с его 10 голосами выборщиков Трамп имеет преимущество в 50,29% против 48,24% у Харрис при обработке 59,17% бюллетеней. В Аризоне с 11 голосами выборщиков Трамп также лидирует, имея 49,66% против 49,53% у Харрис. В штате Невада данные по обработке бюллетеней еще не предоставлены.

