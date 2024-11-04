Выборы в США уже завтра: как пройдет голосование и когда озвучат результаты

Выборы президента в США традиционно проходят в первый вторник ноября. В этом году он выпал на 5 ноября. URA.RU будет вести трансляцию голосования, а пока публикуем материал о том, как будут работать избирательные участки и от каких штатов особенно зависит судьба выборов.
Досрочное голосование
Отдать свой голос за понравившегося кандидата можно лично на избирательном участке или по почте, причем сделать это можно сделать как в день голосования, так и заранее. Так, военные, проходящие службу за границей, осуществляют свое избирательное право заранее. На этих президентских выборах, согласно данным Университета штата Флорида, более 78 миллионов американцев воспользовались правом досрочного голосования. «Более 42,6 млн человек лично посетили избирательные участки, а около 35,3 млн проголосовали по почте», — приводит данные голосования университет. Особенно высокая активность избирателей наблюдалась в Техасе, Флориде, Калифорнии, Северной Каролине и Джорджии. Общее число зарегистрированных избирателей в США достигло 168 миллионов человек.
Как проходят выборы в США
В Соединенных Штатах президентская власть определяется по голосам выборщиков, а не напрямую избирателями. Каждый из штатов определяет своих выборщиков, число которых равно общему количеству сенаторов и представителей штата в Конгрессе. Обычно выборщики обязаны проголосовать в соответствии с предпочтениями избирателей в штате, но бывают исключения. Всего в Коллегии выборщиков насчитывается 538 человек, и для того чтобы кандидат объявил о своей победе, ему необходимо получить поддержку как минимум 270 из них.
Особое внимание в ходе выборов уделяется так называемым «колеблющимся штатам», где нет явного предпочтения. В этом году к ключевым штатам относят Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду, Пенсильванию, Северную Каролину и Висконсин. Победа в этих штатах играет решающую роль. Аналитики из The Hill подчеркивают, что кандидат, который окажется победителем в Пенсильвании, с 85% вероятностью займет пост президента США. Без учета этих штатов исключительно с опорой на традиционно «красные» и «синие» штаты республиканец Дональд Трамп может рассчитывать на 219 голосов выборщиков, а кандидат от демократов Камала Харрис — на 225, подсчитал проект FiveThirtyEight.
Голосование коллегии выборщиков состоится 17 декабря. 6 января конгресс США соберется, чтобы подсчитать голоса выборщиков и утвердить итоги президентских выборов.
Когда будут работать избирательные участки
Время начала работы избирательных участков в США отличается в зависимости от штата. Первые избирательные участки будут открыты в штате Вермонт в 5:00 утра по местному времени (12:00 по МСК). Большинство избирательных пунктов на Восточном побережье начнут работу в 7:00 утра (14:00 по МСК). Жители Западного побережья смогут проголосовать на три часа позже. В первую очередь, уже к 3:00 по МСК 6 ноября, будут закрыты участки на Восточном побережье, в штатах Кентукки и Индиана. Последние избирательные участки на Западном побережье прекратят свою работу в 6:00 мск. На Аляске голосование завершится к 7:00 мск, а на Гавайях — к 8:00 мск. Стоит отметить, что на Гавайях широко распространено почтовое голосование, поэтому значительное количество бюллетеней получено и обработано избирательными комиссиями уже за несколько дней до даты голосования.
Когда будут известны результаты
Члены избирательных комиссий проверяют заполненные бюллетени вручную. В случае почтового голосования им необходимо удостовериться, что голосующий является зарегистрированным избирателем, не использовал другие методы голосования и проверить соответствие подписи с данными в базе. Далее голоса подсчитываются с использованием специальных сканирующих устройств или вручную.
Власти штата Пенсильвания обещают обработать все почтовые бюллетени сразу после закрытия избирательных участков. В то же время, в Аризоне подсчет голосов может занять до двух недель. Хотя на обработку всех бюллетеней может потребоваться несколько недель, имя победителя часто становится известно значительно раньше. Средства массовой информации могут объявить о победе кандидата в том или штате до того, как это сделают официальные органы, основываясь на предварительном анализе данных. Например, в 2020 году имя победителя стало известно через четыре дня после голосования.
Сценарий на случай форс-мажора
Борьба за президентское кресло может и не закончиться после подсчета бюллетеней. Среди возможных форс-мажоров — ничья демократов и республиканцев, при которой ни одному из кандидатов не удастся набрать необходимые 270 голосов выборщиков. Проект FiveThirtyEight привел четыре сценария, в которых оба кандидата могут получить по 269 голосов выборщиков. Если же это все же произойдет, то победитель президентских выборов будет определен при помощи голосования в палате представителей, где пока большинство у республиканцев. Однако будут учитываться голоса не отдельных конгрессменов, а делегаций штатов — победителем, соответственно, станет тот политик, кого поддержат по меньшей мере 26 штатов.
На митинге в Нью-Йорке, состоявшемся 27 октября в рамках предвыборной кампании, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что у него имеется стратегия на случай его проигрыша. «Сенат мы можем завоевать относительно легко, а благодаря нашему маленькому секрету, возможно, удастся и победа в палате представителей, не так ли? Этот маленький секрет окажет значительное воздействие. У нас с ним есть секрет. Мы расскажем, в чем он, после завершения выборов», — обратился он к спикеру палаты Майку Джонсону. Конгрессмен от Демократической партии Дэн Голдман выразил опасение, что Трамп может воспользоваться контролируемой республиканцами палатой представителей, чтобы сорвать признание результатов выборов.
Ранее стало известно, что нейросети определили победителя в президентской гонке США. И это Камала Харрис. За какие заслуги ИИ присудил ей победу, рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.
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