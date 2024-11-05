В Госдуме отказались от законопроекта «Справедливой России» по увеличению вдвое суммы материнского капитала в областях с худшей демографической ситуацией. Большинство депутатов, среди которых и первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, не поддержали эту инициативу. Они объяснили свое решение отсутствием денежных средств на выплаты и неэффективностью регионального коэффициента.
«Материнский капитал — это федеральная мера поддержки. Если мы введем региональный коэффициент, то из одного региона беременные будут ехать рожать в другой. Общая рождаемость в стране не повысится», — пояснила Буцкая в беседе с URA.RU. При этом, по словам депутата, каждый регион четко понимает, какая категория граждан нуждается в дополнительной помощи, и наращивает социальный пакет для таких людей.
«С учетом роста цен суммы материнского капитала не хватает даже на первоначальный взнос по ипотеке. Нужно более весомое повышение, которое мы предлагали „привязать“ к динамике рождаемости. Необходимо усиливать помощь именно там, где рождаемость падает», — заявил лидер партии Сергей Миронов агентству.
По данным Росстата, в 2023 году рождаемость в стране снизилась на 3%, а естественная убыль населения составила около 500 тысяч человек. Средний коэффициент рождаемости по России сейчас равен 1,4. «Для преодоления демографического кризиса нам необходимо достичь цифры [среднего коэффициента в] 2,1. Для этого нужны новые масштабные шаги», — добавил Миронов.
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