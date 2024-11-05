В Челябинске пройдет первый инклюзивной кинофестиваль «Незримое кино». Афиша

05 ноября 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Фестиваль кино в Челябинске задержится на три дня Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске с 16 по 19 декабря состоится первый инклюзивный кинофестиваль на Урале «Незримое кино». Как сообщают организаторы, мероприятие будет проходить на трех площадках: в кинокультурном центре «Победа», арт-оранжерее «ЛюбаПетя» и колледже креативных индустрий. «Инклюзивный фестиваль — это стартовая площадка для людей с инвалидностью, которые занимаются творчеством в сфере кинематографа, мультипликации и видеопроизводства. Он объединяет творцов и кинематографистов, рассказывающих истории о людях с ограниченными возможностями здоровья», — сообщают на официальном сайте «Незримого кино». 16 ноября В программе первого дня фестиваля, который пройдет на территории кинотеатра «Победа» ожидаются: ярмарка ремесленных изделий от челябинских брендов и инклюзивных мастерских, выставка тактильных книг, мастер-классы по Брайлю. А также показы нескольких документальных фильмов: «Глядя в себя», «4:30», «Нейтрино», «Здесь был Вова», «Трек», «Розовый город». 17 ноября Все дни фестиваля будут наполнены различными кинопоказами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Второй день кинофестиваля состоится в арт-оранжерее «ЛюбаПетя» и будет наполнен показами мультипликационных фильмов и игровых кинокартин. В программу войдут также «документалки», телевизионные фильмы и спектакль по сказке писателя Бориса Заходера. День закончится вечером винила с хитами из известных фильмов. 18 ноября В понедельник продолжится представление работ из жанров игрового и документального кино: «Вслепую на Эльбрус», «За гранью исключительности», «30 секунд», «Пальто» и другие. На базе колледжа креативных индустрий также пройдет лекторий: «Путь к невозможному: истории художников, преодолевших себя». 19 ноября Лучшие работы творцов будут удостоены наград Фото: Владимир Андреев © URA.RU В последний день мероприятия в «Победе» покажут несколько кинокартин, в тот числе и волшебный диафильм. Вечер закончится церемонией закрытия, награждением и показом лучших игровых и документальных фильмов кинофестиваля «Незримое кино». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 16 по 19 декабря состоится первый инклюзивный кинофестиваль на Урале «Незримое кино». Как сообщают организаторы, мероприятие будет проходить на трех площадках: в кинокультурном центре «Победа», арт-оранжерее «ЛюбаПетя» и колледже креативных индустрий. «Инклюзивный фестиваль — это стартовая площадка для людей с инвалидностью, которые занимаются творчеством в сфере кинематографа, мультипликации и видеопроизводства. Он объединяет творцов и кинематографистов, рассказывающих истории о людях с ограниченными возможностями здоровья», — сообщают на официальном сайте «Незримого кино». В программе первого дня фестиваля, который пройдет на территории кинотеатра «Победа» ожидаются: ярмарка ремесленных изделий от челябинских брендов и инклюзивных мастерских, выставка тактильных книг, мастер-классы по Брайлю. А также показы нескольких документальных фильмов: «Глядя в себя», «4:30», «Нейтрино», «Здесь был Вова», «Трек», «Розовый город». Второй день кинофестиваля состоится в арт-оранжерее «ЛюбаПетя» и будет наполнен показами мультипликационных фильмов и игровых кинокартин. В программу войдут также «документалки», телевизионные фильмы и спектакль по сказке писателя Бориса Заходера. День закончится вечером винила с хитами из известных фильмов. В понедельник продолжится представление работ из жанров игрового и документального кино: «Вслепую на Эльбрус», «За гранью исключительности», «30 секунд», «Пальто» и другие. На базе колледжа креативных индустрий также пройдет лекторий: «Путь к невозможному: истории художников, преодолевших себя». В последний день мероприятия в «Победе» покажут несколько кинокартин, в тот числе и волшебный диафильм. Вечер закончится церемонией закрытия, награждением и показом лучших игровых и документальных фильмов кинофестиваля «Незримое кино».