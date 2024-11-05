Движение в центре Челябинска вечером 5 ноября оказалось почти парализовано из-за десятибалльных пробок. Согласно сервису «Яндекс карты», заторы наблюдаются во всех районах областного центра.
Наиболее проблемные участки наблюдаются на улицах Цвиллинга, Тимирязева, Энгельса, Труда, а также Свердловском проспекте и проспекте Ленина. Обстановка на остальных дорогах в центральной части города оценивается в восемь — девять баллов.
Ранее сообщалось об обрушении Скандинавского циклона на Челябинскую область. Непогода затронула и областной центр. Согласно прогнозам, снегопады продолжатся до 10 ноября.
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