Экономика Недвижимость В Челябинске в октябре взлетели цены на новостройки 05 ноября 2024 в 19:30 Размер текста - 17 + В октябре новостройки в среднем подорожали до 7,154 млн рублей за объект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в октябре 2024 года, несмотря на отсутствие массовых программ льготной ипотеки, исчерпания лимитов по семейной ипотеке и общего снижения спроса на жилье, цены на новостройки выросли на 3,6% до 7,154 млн рублей за объект. Об этом сообщается на сайте недвижимости «Мир квартир». «В Челябинске в октябре 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 3,6% до 136 тысяч 710 рублей за квадратный метр. Цена квартир при этом увеличилась на 2,9% до семи миллионов 154 тысяч рублей за объект», — сообщается на сайте «Мир квартир». Также значительно подорожали новостройки в Томске (+5,7%), Череповце (+4,8%), Севастополе (+4,7%), Новокузнецке (+4,2%), Уфе (+3,6%). В среднем по России цены на новое жилье выросли на 0,7%, то есть до 138,404 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске в октябре 2024 года, несмотря на отсутствие массовых программ льготной ипотеки, исчерпания лимитов по семейной ипотеке и общего снижения спроса на жилье, цены на новостройки выросли на 3,6% до 7,154 млн рублей за объект. Об этом сообщается на сайте недвижимости «Мир квартир». «В Челябинске в октябре 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 3,6% до 136 тысяч 710 рублей за квадратный метр. Цена квартир при этом увеличилась на 2,9% до семи миллионов 154 тысяч рублей за объект», — сообщается на сайте «Мир квартир». Также значительно подорожали новостройки в Томске (+5,7%), Череповце (+4,8%), Севастополе (+4,7%), Новокузнецке (+4,2%), Уфе (+3,6%). В среднем по России цены на новое жилье выросли на 0,7%, то есть до 138,404 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям