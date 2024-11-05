В Челябинске в октябре взлетели цены на новостройки

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Новостройки, жилье. Челябинск, недвижимость, ипотека, город, дом, жилье, стройка, новостройка, лесопарковый, ижс, жк лесопарковый
В октябре новостройки в среднем подорожали до 7,154 млн рублей за объект Фото:

В Челябинске в октябре 2024 года, несмотря на отсутствие массовых программ льготной ипотеки, исчерпания лимитов по семейной ипотеке и общего снижения спроса на жилье, цены на новостройки выросли на 3,6% до 7,154 млн рублей за объект. Об этом сообщается на сайте недвижимости «Мир квартир».

«В Челябинске в октябре 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 3,6% до 136 тысяч 710 рублей за квадратный метр. Цена квартир при этом увеличилась на 2,9% до семи миллионов 154 тысяч рублей за объект», — сообщается на сайте «Мир квартир».

Также значительно подорожали новостройки в Томске (+5,7%), Череповце (+4,8%), Севастополе (+4,7%), Новокузнецке (+4,2%), Уфе (+3,6%). В среднем по России цены на новое жилье выросли на 0,7%, то есть до 138,404 тысяч рублей.

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В Челябинске в октябре 2024 года, несмотря на отсутствие массовых программ льготной ипотеки, исчерпания лимитов по семейной ипотеке и общего снижения спроса на жилье, цены на новостройки выросли на 3,6% до 7,154 млн рублей за объект. Об этом сообщается на сайте недвижимости «Мир квартир». «В Челябинске в октябре 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 3,6% до 136 тысяч 710 рублей за квадратный метр. Цена квартир при этом увеличилась на 2,9% до семи миллионов 154 тысяч рублей за объект», — сообщается на сайте «Мир квартир». Также значительно подорожали новостройки в Томске (+5,7%), Череповце (+4,8%), Севастополе (+4,7%), Новокузнецке (+4,2%), Уфе (+3,6%). В среднем по России цены на новое жилье выросли на 0,7%, то есть до 138,404 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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