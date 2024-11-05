Первый самолет из Перми в Красноярск и обратно слетал полупустым

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Из пермского аэропорта начал летать самолет в Красноярск
Из пермского аэропорта начал летать самолет в Красноярск Фото:

Первые субсидируемый властями авиарейс из Перми в Красноярск и обратно оказался загружен пассажирами наполовину. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

«Загрузка воздушного судна Airbus рейса „Красноярск — Пермь“ составила 53% (68 человек). Заполненность рейса, вылетевшего из Перми в Красноярск, составила 50% (64 человека, включая одного младенца без предоставления места)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные министерства.

О том, что власти будут субсидировать полеты из Перми в Красноярск, стало известно в конце сентября. Полетная программа началась в ноябре и рассчитана пока до конца года. При этом деньги на субсидирование в бюджете Пермского края заложены и на 2025 год. 

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Первые субсидируемый властями авиарейс из Перми в Красноярск и обратно оказался загружен пассажирами наполовину. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. «Загрузка воздушного судна Airbus рейса „Красноярск — Пермь“ составила 53% (68 человек). Заполненность рейса, вылетевшего из Перми в Красноярск, составила 50% (64 человека, включая одного младенца без предоставления места)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные министерства. О том, что власти будут субсидировать полеты из Перми в Красноярск, стало известно в конце сентября. Полетная программа началась в ноябре и рассчитана пока до конца года. При этом деньги на субсидирование в бюджете Пермского края заложены и на 2025 год. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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