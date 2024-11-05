В Армении решили изменить название коньяка из-за ЕС

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Армянский коньяк получил новое название
Армянский коньяк получил новое название Фото:

В Армении правительство приняло решение о переименовании армянского коньяка в «Armenian brandy». Об этом объявил министр экономики Геворг Папоян во время выступления в парламенте страны.

«В результате проведенных работ вместо названия 'Армянский коньяк' было предложено название Armenian brandy», — заявил Папоян. Его слова приводит ТАСС.

Он также уточнил, что новое название уже проинформировано в соответствующих инстанциях Евросоюза. Министр экономики добавил, что с ЕС согласована программа по продвижению нового бренда, старт которой запланирован на вторую половину ноября.

Это решение подкрепляется заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее на заседании правительства подчеркнул, что использование термина «коньяк» для обозначения армянской алкогольной продукции некорректно, поскольку «коньяк является нематериальной ценностью Франции» и название касается бренди, который производится из винограда, выращенного во французском регионе Коньяк. Пашинян призвал даже в бытовом общении употреблять термин «бренди», передает «Национальная служба новостей».

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В Армении правительство приняло решение о переименовании армянского коньяка в «Armenian brandy». Об этом объявил министр экономики Геворг Папоян во время выступления в парламенте страны. «В результате проведенных работ вместо названия 'Армянский коньяк' было предложено название Armenian brandy», — заявил Папоян. Его слова приводит ТАСС. Он также уточнил, что новое название уже проинформировано в соответствующих инстанциях Евросоюза. Министр экономики добавил, что с ЕС согласована программа по продвижению нового бренда, старт которой запланирован на вторую половину ноября. Это решение подкрепляется заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее на заседании правительства подчеркнул, что использование термина «коньяк» для обозначения армянской алкогольной продукции некорректно, поскольку «коньяк является нематериальной ценностью Франции» и название касается бренди, который производится из винограда, выращенного во французском регионе Коньяк. Пашинян призвал даже в бытовом общении употреблять термин «бренди», передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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