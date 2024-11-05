Богатейший депутат думы ХМАО попался на привлечении нелегальных мигрантов на стройки

В Сургуте полиция поймала строительную компанию АО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“, единственным учредителем которой является миллиардер и депутат думы ХМАО Михаил Сердюк, на нарушении законодательства. В ходе внеплановой проверки выяснилось, что компания привлекла порядка 23 иностранных мигранта без патентов. Информация опубликована на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
«Внеплановая выездная проверка проводилась 4 марта 2024 года отделом по вопросам миграции УМВД Сургута. Инспекторы выявили нарушения миграционного законодательства. В отношении юридического лица составлено 23 протокола», — указано в публичном паспорте проверок.
В картотеке Сургутского городского суда опубликованы постановления, из которых следует, что нарушения были выявлены на объекте «Средняя общеобразовательная школа» в 20А микрорайоне. «Выявлен факт нарушения миграционного законодательства, выразившийся в том, что АО „ДСК-1“ <...>допустило к осуществлению трудовой деятельности в качестве разнорабочего иностранного гражданина [одного из 23 мигрантов], не имеющего патента для осуществления трудовой деятельности в РФ, что является нарушением ФЗ „О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации“», — указано в каждом из протоколов. Заседания проходили 25 мая 2024 года.
Представляющие интересы ДСК-1 в суде Гончаренко и Абузаров пытались оспорить как факт привлечения мигрантов, так и виновность застройщика. Информация опубликована в копиях протоколов постановлений. Работы на стройплощадке выполняли субподрядчик компании — ИП Аминов, который якобы не знал о том, что строители — нелегалы, а привлекал их на объект бригадир Абдуллозода Исматулло. Несмотря на это, судья Андрей Лопатнев вынес решение о виновности ДСК-1, приняв во внимание фото разнорабочих в спецодежды и копию списка работников ИП Аминова.
Несмотря на массовость привлечения нелегалов (23 человека), в отношении юрлица было вынесено всего лишь предупреждение.
Судья учел, что правонарушение было совершено впервые, а застройщик ДСК-1 включен в реестр субъектов МСП. «Взыскание штрафа существенно ухудшит имущественное положение лица, с учетом количества выявленных правонарушений в отношении каждого иностранного гражданина», — указано в протоколе. Выручка компании-застройщика по итогам 2023 года, согласно данным бухгалтерской отчетности, составила 162 миллиона рублей, а учредитель, депутат окружной думы Михаил Сердюк вошел в топ богатейших людей югры, заняв десятое место в списке миллиардеров. Его доля в многочисленных предприятиях — порядка 3,2 миллиардов рублей.
Получив такой кредит доверия, уже менее чем через два месяца после вступления решения суда в силу (это произошло 8 июня), ДСК-1 снова попалось на нарушении миграционного законодательства.
Внеплановая проверка от 28 августа, информация о которой также есть на сайте генеральной прокуратуры РФ, выявила восемь мигрантов, о которых застройщик не уведомил в срок отдел по вопросам миграции. Это дело также было передано в Сургутский горсуд, однако информация о привлечении к ответственности застройщика в открытых источниках пока так и не опубликована.
Получить комментарий Сердюка или пресс-службы ДСК-1 на момент публикации новости не удалось. Политик не ответил на звонок журналиста агентства, а в компании также попросили направить официальный запрос. Запросы также направлены в пресс-службу УМВД по ХМАО и Сургутского городского суда. Ответы ожидаются.
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