05 ноября 2024

ФБР задержало угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Дональда Трампа

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Поймали еще одного американца, который угрожал сторонникам Трампа
Поймали еще одного американца, который угрожал сторонникам Трампа Фото:

В США Федеральное бюро расследований задержало мужчину, который угрожал массовой стрельбой, если на президентских выборах победит Дональд Трамп. Об этом говорится в уголовном иске.

«Исаак Сиссель был взят под стражу в Кантоне, штат Мичиган. Правоохранительные органы установили, что он предположительно публиковал угрозы о массовом расстреле консервативных христиан — сторонников Трампа. Угрозу Сиссель обещал реализовать если экс-президент Трамп победит на выборах», — передает ABC News со ссылкой на исковое заявление.

В Соединенных штатах проходят 60-е президентские выборы. Около 77 миллионов американцев досрочно отдали свой голос, включая действующего президента страны Джо Байдена. Из них 38,2% отдали голос за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, 36,1% — за республиканца Дональда Трампа.

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В США Федеральное бюро расследований задержало мужчину, который угрожал массовой стрельбой, если на президентских выборах победит Дональд Трамп. Об этом говорится в уголовном иске. «Исаак Сиссель был взят под стражу в Кантоне, штат Мичиган. Правоохранительные органы установили, что он предположительно публиковал угрозы о массовом расстреле консервативных христиан — сторонников Трампа. Угрозу Сиссель обещал реализовать если экс-президент Трамп победит на выборах», — передает ABC News со ссылкой на исковое заявление. В Соединенных штатах проходят 60-е президентские выборы. Около 77 миллионов американцев досрочно отдали свой голос, включая действующего президента страны Джо Байдена. Из них 38,2% отдали голос за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, 36,1% — за республиканца Дональда Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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