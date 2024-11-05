ФБР задержало угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Дональда Трампа

В США Федеральное бюро расследований задержало мужчину, который угрожал массовой стрельбой, если на президентских выборах победит Дональд Трамп. Об этом говорится в уголовном иске.
«Исаак Сиссель был взят под стражу в Кантоне, штат Мичиган. Правоохранительные органы установили, что он предположительно публиковал угрозы о массовом расстреле консервативных христиан — сторонников Трампа. Угрозу Сиссель обещал реализовать если экс-президент Трамп победит на выборах», — передает ABC News со ссылкой на исковое заявление.
В Соединенных штатах проходят 60-е президентские выборы. Около 77 миллионов американцев досрочно отдали свой голос, включая действующего президента страны Джо Байдена. Из них 38,2% отдали голос за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, 36,1% — за республиканца Дональда Трампа.
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