В автобусах Екатеринбурга креативно зазывают на работу водителей. Фото

МУП «Гортранс» придумало креативно зазывать на работу водителей. На городских автобусах появились объявления о вакансиях с юмором. Об этом рассказал telegram-канал «Автобусы Екатеринбурга».
«Одинокий и симпатичный автобус мечтает познакомиться с девушкой, владеющей категорией „Д“. Позвони мне, я жду!» — написано на одном из объявлений. Также есть и другие тексты: «Мечтаешь на всех смотреть свысока, плавно покачиваясь в удобном кресле?» или «хотите чтобы вас ждали в любую погоду?».
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам МУП «Гортранс» проиндексировали зарплату на 10%. Эту информацию подтвердили в городской администрации. Низкие зарплаты — одна из причин, почему предприятие испытывает дефицит сотрудников.
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