В автобусах Екатеринбурга креативно зазывают на работу водителей. Фото

06 ноября 2024 в 00:57 Размер текста - 17 +

«Хотите чтобы вас ждали в любую погоду?» — написано на одном из объявлений Фото: Илья Московец © URA.RU МУП «Гортранс» придумало креативно зазывать на работу водителей. На городских автобусах появились объявления о вакансиях с юмором. Об этом рассказал telegram-канал «Автобусы Екатеринбурга». «Одинокий и симпатичный автобус мечтает познакомиться с девушкой, владеющей категорией „Д“. Позвони мне, я жду!» — написано на одном из объявлений. Также есть и другие тексты: «Мечтаешь на всех смотреть свысока, плавно покачиваясь в удобном кресле?» или «хотите чтобы вас ждали в любую погоду?». Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам МУП «Гортранс» проиндексировали зарплату на 10%. Эту информацию подтвердили в городской администрации. Низкие зарплаты — одна из причин, почему предприятие испытывает дефицит сотрудников. telegram-канал «Автобусы Екатеринбурга». telegram-канал «Автобусы Екатеринбурга». telegram-канал «Автобусы Екатеринбурга». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МУП «Гортранс» придумало креативно зазывать на работу водителей. На городских автобусах появились объявления о вакансиях с юмором. Об этом рассказал telegram-канал «Автобусы Екатеринбурга». «Одинокий и симпатичный автобус мечтает познакомиться с девушкой, владеющей категорией „Д“. Позвони мне, я жду!» — написано на одном из объявлений. Также есть и другие тексты: «Мечтаешь на всех смотреть свысока, плавно покачиваясь в удобном кресле?» или «хотите чтобы вас ждали в любую погоду?». Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам МУП «Гортранс» проиндексировали зарплату на 10%. Эту информацию подтвердили в городской администрации. Низкие зарплаты — одна из причин, почему предприятие испытывает дефицит сотрудников.