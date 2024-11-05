05 ноября 2024

В автобусах Екатеринбурга креативно зазывают на работу водителей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , общественный транспорт, автобусы
«Хотите чтобы вас ждали в любую погоду?» — написано на одном из объявлений Фото:

МУП «Гортранс» придумало креативно зазывать на работу водителей. На городских автобусах появились объявления о вакансиях с юмором. Об этом рассказал telegram-канал «Автобусы Екатеринбурга».

«Одинокий и симпатичный автобус мечтает познакомиться с девушкой, владеющей категорией „Д“. Позвони мне, я жду!» — написано на одном из объявлений. Также есть и другие тексты: «Мечтаешь на всех смотреть свысока, плавно покачиваясь в удобном кресле?» или «хотите чтобы вас ждали в любую погоду?».

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам МУП «Гортранс» проиндексировали зарплату на 10%. Эту информацию подтвердили в городской администрации. Низкие зарплаты — одна из причин, почему предприятие испытывает дефицит сотрудников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МУП «Гортранс» придумало креативно зазывать на работу водителей. На городских автобусах появились объявления о вакансиях с юмором. Об этом рассказал telegram-канал «Автобусы Екатеринбурга». «Одинокий и симпатичный автобус мечтает познакомиться с девушкой, владеющей категорией „Д“. Позвони мне, я жду!» — написано на одном из объявлений. Также есть и другие тексты: «Мечтаешь на всех смотреть свысока, плавно покачиваясь в удобном кресле?» или «хотите чтобы вас ждали в любую погоду?». Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам МУП «Гортранс» проиндексировали зарплату на 10%. Эту информацию подтвердили в городской администрации. Низкие зарплаты — одна из причин, почему предприятие испытывает дефицит сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...