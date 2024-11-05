05 ноября 2024

Google оказался в центре скандала из-за обвинений Маска во влиянии на выборы

Маск обвинил Google в предвзятости к участию Трампа на выборах в США
© Служба новостей «URA.RU»
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Маск в поисковике Google не нашел мест, где можно отдать голос за Трампа
Маск в поисковике Google не нашел мест, где можно отдать голос за Трампа Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск обвинил Google в предвзятости, поскольку поисковые запросы о ходе выборов президента США не показывают пользователям, где они могут проголосовать за экс-главу Штатов Дональда Трампа. По словам бизнесмена, сервис при этом отображает только места для голосования за кандидата Камалу Харрис.

«Я только что попробовал это сам, и Google все равно показывает, где голосовать за Харрис, но не за Трампа, даже если вы используете режим инкогнито», — написал Маск в своей соцсети X. Бизнесмен также прикрепил скриншоты, на которых видно, что поисковая система некорректно выдает места, где можно проголосовать за Трампа.

Компания Google ответила Маску на обвинения в предвзятости, подчеркнув, что панель «где голосовать» срабатывает для некоторых конкретных поисков. На своей странице в X корпорация привела пример, что «Харрис» также является названием округа в Техасе. Тем не менее, Google пообещала исправить некорректное отображение результатов работы поисковых систем. Маск в свою очередь ответил на пост: «Спасибо за разъяснения».

Ранее стало известно, что американский бизнесмен собирается провести ночь выборов вместе с Трампом. Об этом рассказали осведомленные источники The New York Times.

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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск обвинил Google в предвзятости, поскольку поисковые запросы о ходе выборов президента США не показывают пользователям, где они могут проголосовать за экс-главу Штатов Дональда Трампа. По словам бизнесмена, сервис при этом отображает только места для голосования за кандидата Камалу Харрис. «Я только что попробовал это сам, и Google все равно показывает, где голосовать за Харрис, но не за Трампа, даже если вы используете режим инкогнито», — написал Маск в своей соцсети X. Бизнесмен также прикрепил скриншоты, на которых видно, что поисковая система некорректно выдает места, где можно проголосовать за Трампа. Компания Google ответила Маску на обвинения в предвзятости, подчеркнув, что панель «где голосовать» срабатывает для некоторых конкретных поисков. На своей странице в X корпорация привела пример, что «Харрис» также является названием округа в Техасе. Тем не менее, Google пообещала исправить некорректное отображение результатов работы поисковых систем. Маск в свою очередь ответил на пост: «Спасибо за разъяснения». Ранее стало известно, что американский бизнесмен собирается провести ночь выборов вместе с Трампом. Об этом рассказали осведомленные источники The New York Times.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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