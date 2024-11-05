Google оказался в центре скандала из-за обвинений Маска во влиянии на выборы

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск обвинил Google в предвзятости, поскольку поисковые запросы о ходе выборов президента США не показывают пользователям, где они могут проголосовать за экс-главу Штатов Дональда Трампа. По словам бизнесмена, сервис при этом отображает только места для голосования за кандидата Камалу Харрис.
«Я только что попробовал это сам, и Google все равно показывает, где голосовать за Харрис, но не за Трампа, даже если вы используете режим инкогнито», — написал Маск в своей соцсети X. Бизнесмен также прикрепил скриншоты, на которых видно, что поисковая система некорректно выдает места, где можно проголосовать за Трампа.
Компания Google ответила Маску на обвинения в предвзятости, подчеркнув, что панель «где голосовать» срабатывает для некоторых конкретных поисков. На своей странице в X корпорация привела пример, что «Харрис» также является названием округа в Техасе. Тем не менее, Google пообещала исправить некорректное отображение результатов работы поисковых систем. Маск в свою очередь ответил на пост: «Спасибо за разъяснения».
Ранее стало известно, что американский бизнесмен собирается провести ночь выборов вместе с Трампом. Об этом рассказали осведомленные источники The New York Times.
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