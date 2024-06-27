Гений, миллиардер, филантроп, отец 12 детей, сторонник Путина: Илону Маску исполняется 53 года

Илону Маску 28 июня исполнится 53 года

27 июня 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Илон Маск празднует 53 года Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американский миллиардер Илон Маск, признанный богатейшим человеком планеты, является основателем таких компаний, как Tesla и SpaceX, а также владельцем соцсети X. Он известен своими амбициозными планами по колонизации Марса, поддержке президента РФ Владимира Путина и большим денежным состоянием. Маск празднует свое день рождения 28 июня, ему исполняется 53 года. Подробнее о миллиардере — в материале. Илон Маск — гений, миллиардер, филантроп Режиссер фильма «Железный человек» Джон Фавро сообщил, что Маск послужил образцом для создания главного героя Тони Старка — супергероя, изобретателя и миллиардера. Роль исполнял актер Роберт Дауни-младший. Кроме того, сам американский миллиардер сыграл самого себя во второй части фильма, где он был знакомым Старка. Фраза «гений, миллиардер, филантроп», озвученная Дауни-младшим, охарактеризовала Маска. Детство в Африке Маск, родившийся в Претории, ЮАР, 28 июня 1971 года, был сыном известной модели и диетолога Мэй Маск и инженера-электромеханика и пилота Эррола Маска. У Маска был брат и сестра, и после развода родителей он остался жить с отцом. В детстве его обижали сверстники, в результате чего ему пришлось даже восстанавливать сломанный нос после избиения. В школе он был известен как умный, но замкнутый, интересующийся фантастикой и технологиями. Он успешно окончил школу с выдающимися результатами по физике и информатике. Для избежания службы в армии, Маск и его брат покинули Африку и переехали к своей матери в Канаду. Он самостоятельно заработал деньги на эту поездку, используя продажу акций фармацевтической компании, а не обращаясь к отцу. В возрасте 19 лет Маск начал обучение в Королевском университете в Кингстоне, Онтарио, и затем переехал в США, где окончил Пенсильванский университет с двумя бакалаврскими степенями — по физике и экономике. Роберт Дауни-младший использовал образ Илона Маска (на фото) как пример для подражания в своей роли в фильме «Железный человек» Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Карьера предпринимателя и бизнес Zip2 В 1995 году Маск основал компанию под названием Zip2, которая специализировалась в поставке карт и бизнес-справочников для интернет-магазинов. В 1999 году фирма была продана за 307 млн долларов (сам Маск получил 22 млн долларов), которые позднее были вложены им в создание X.com. X.com X.com была новой компанией, основанной Маском, и занималась предоставлением финансовых услуг в интернете. Впоследствии X.com объединилась с компанией Confinity Питера Тиля и Макса Левчина, занимавшейся переводами денег через электронную почту. В результате слияния фирма получила название PayPal. SpaceX В 2002 году Маск основал SpaceX с целью отправить людей на Марс для обеспечения выживания человечества при катастрофах, например, столкновении с астероидом. Компания запустила ракеты Falcon 1 в 2006 году и Falcon 9 в 2010 году, первую многоразовую ракету. Falcon 9 позволяет использовать возвращающуюся на Землю первую ступень, делая космические полеты экономичнее. В 2018 году запущена Falcon Heavy, способная доставить на орбиту 53 тонны груза — вдвое больше, чем Delta IV Heavy. Компания разработала Crew Dragon, космический корабль для перевозки пассажиров, который в 2020 году доставил экипаж на МКС. SpaceX также запустила систему Starlink для высокоскоростного доступа в интернет и заключила контракт с NASA на высадку астронавтов на Луну в рамках программы Artemis. Илон Маск играет ключевую роль в разработке ракет и является генеральным директором компании. Илон Маск является главным конструктором ракет Falcon и Dragon, а также гендиректором SpaceX. Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Tesla Маск стал спонсором Tesla Motors в 2004 году. Компания выпустила электромобиль Roadster в 2006 году, а затем Model S, Model X и модель «3». В 2018 году Маск был обвинен SEC в манипуляциях на рынке, что привело к штрафу в 20 млн долларов и изменениям в его должностях в Tesla. Он оставался председателем совета директоров. В 2016 году была основана The Boring Company, специализирующаяся на строительстве туннелей для решения транспортных проблем в городах, с открытием первого туннеля в 2018 году. Twitter (нынешний X) В апреле 2022 года Маск стал крупнейшим акционером Twitter, собрав 9,2% акций и выражая желание выкупить всю компанию за 44 млрд долларов. Он вложился в Twitter, видя его как место для свободы высказывания и стимулирования демократии. SEC начала проверку нарушения закона Маском, который не своевременно доложил о своем участии. Всего было привлечено инвестиций на семь млрд долларов от разных источников. Сделка была приостановлена из-за запроса Маска на проверку фейковых аккаунтов, но в октябре была завершена. Twitter был приобретен X Holdings II, Inc. за 44 миллиарда долларов, после чего Маск внес изменения, разблокировав аккаунт экс-президента США Дональда Трампа и запустив платный сервис Twitter Blue. В декабре 2022 года провели опрос об уходе Маска с поста главы Twitter, и почти 58% голосовали за его уход. Маск объявил о своем выходе и представил нового CEO Линду Яккарино. Летом 2023 года Twitter сменил название и логотип, отображая новое направление под управлением Маска. Состояние Илона Маска В октябре 2021 года Маск достиг исторического рекорда, став самым богатым человеком, превзойдя Джеффа Безоса из Amazon. Его состояние, оцененное в 271,3 миллиарда долларов, резко увеличилось благодаря росту акций Tesla на 13% и превышению капитализации компании в триллион долларов. Весной 2022 года Маск возглавил список богатейших людей мира Forbes, имея состояние в размере 219 миллиардов долларов, в то время как годом ранее он занимал второе место с 151 миллиард долларов. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска в 2024 году составляет 202 млрд долларов, что помещает его на третье место среди самых богатых людей. Однако по рейтингу Forbes, он занимает вторую позицию с состоянием в 205 миллиардов долларов. Маск увеличил свое состояние на 37,3 миллиарда долларов за последнюю неделю апреля 2024, что является самым значительным еженедельным ростом с марта 2022 года. Согласно рейтингу Forbes Real Time Billionaires, Маск также занимает второе место с состоянием 205 миллиардов долларов. Фото: U.S. Air Force /Justin R. Pacheco Личная жизнь, дети Личная жизнь Маска включает в себя три брака и разные отношения. Всего у миллиардера 12 детей. Шестеро из 12 детей Маска родились в последние пять лет, мать троих из них — певица Граймс. Его первая жена была Джастин Уилсон. С ней он познакомился во время учебы в Королевском университете в Онтарио. После свадьбы в 2000 году и рождения детей первый брак завершился к 2010 году, влияние работы на Маска негативно повлияло на семейные отношения. Маск отмечал, что помогает бывшей жене финансово и предоставил ей дом в престижном районе Лос-Анджелеса. В 2008 году Маск завел роман с британской актрисой Талулой Райли, с которой он позднее поженился и развелся в 2014 году. Позднее он встречался с актрисой Эмбер Херд и затем начал отношения с канадской певицей Граймс. Они стали родителями ребенка, которому первоначально было дано необычное имя X Æ A-12 (читается как Икс Эш Эй-Твелв). Однако суд Калифорнии обязал пару сменить имя ребенка, так как по закону в имени можно использовать только 26 букв английского алфавита и не должно быть никаких чисел, римских цифр, ударений и других символов. В итоге они назвали сына X Æ A-Xii. В 2021 году у пары родилась дочь, но позднее они расстались. Ее назвали Exa Dark Sideræl (Экза Дарк Сайдерил). Но Граймс заявила, что изменит имя дочери на Y. В 2021 году Маск и певица расстались. Спор с Рогозиным Маск активно взаимодействовал с Дмитрием Рогозиным, возглавлявшим «Роскосмос» с 2018 по 2022 год, общаясь через Twitter. В 2019 году «Роскосмос» поздравил Маска с испытанием Crew Dragon, на что Маск отметил качество российской техники. В 2020 году после удачного запуска Crew Dragon Маск использовал фразу Рогозина, называя его «батутом». Рогозин ответил на вызов конкуренции, сократив цены на пусковые услуги, что привело к обсуждениям с Маском о многоразовости ракет. В 2021 году Рогозин пригласил Маска на встречу, чтобы обсудить космические исследования. Бывший руководитель «Роскосмоса» уверил, что «чайник уже готов». В ответ Маск спросил о предпочтениях в чае, а Рогозин предложил начать с индийского чая, любимого его бабушкой. В марте 2022 года Маск вызвал Путина на поединок через Twitter, предложив в качестве «ставки Украину». Он заявил, что это вызов серьезный, и был бы почетно, если Путин примет его. Реагируя на это, Рогозин процитировал «Сказку о попе и работнике его Балде», а Маск назвал его «жестким переговорщиком». В ответ экс-руководитель «Роскосмоса» приложил скриншот старого поста Маска, в котором тот признавался, что делает около 50% своих заявлений в уборной. Илон Маск заявил, что уважает Владимира Путина Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Позиция по Украине, отношение к Путину Маск выразил свою позицию относительно конфликта на Украине, называя возможность проведения референдумов в оккупированных российскими регионах «наиболее вероятным» событием в октябре 2022 года. Он поддержал принадлежность Крыма к России, указав на исторические факты «с 1783-го и до ошибки Хрущева». Однако признал, что атаки со стороны украинской армии могут привести к дополнительной эскалации. Маск выразил свою поддержку Украине, но отметил опасения о губительных последствиях конфликта для страны и мира в целом. Бизнесмен предупредил о возрастающей угрозе ядерного конфликта, отметив, что Путин якобы серьезно рассматривает возможность использования тактического ядерного оружия. В связи с началом СВО Маск передал 25 тысяч терминалов Starlink на Украину на сумму 80 млн долларов. Он также объявил свое решение продолжать предоставлять бесплатную спутниковую связь стране, несмотря на убытки Starlink. В апреле 2023 года Маск передал 100 млн долларов Киеву. В апреле 2024 Маск заявил, что уважает Путина. По словам американца, Путин единственный, кто не лицемерит в отличие от других глав государств. Предположительно, предприниматель сказал это во время интервью в шоу журналиста Дона Лемона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский миллиардер Илон Маск, признанный богатейшим человеком планеты, является основателем таких компаний, как Tesla и SpaceX, а также владельцем соцсети X. Он известен своими амбициозными планами по колонизации Марса, поддержке президента РФ Владимира Путина и большим денежным состоянием. Маск празднует свое день рождения 28 июня, ему исполняется 53 года. Подробнее о миллиардере — в материале. Режиссер фильма «Железный человек» Джон Фавро сообщил, что Маск послужил образцом для создания главного героя Тони Старка — супергероя, изобретателя и миллиардера. Роль исполнял актер Роберт Дауни-младший. Кроме того, сам американский миллиардер сыграл самого себя во второй части фильма, где он был знакомым Старка. Фраза «гений, миллиардер, филантроп», озвученная Дауни-младшим, охарактеризовала Маска. Маск, родившийся в Претории, ЮАР, 28 июня 1971 года, был сыном известной модели и диетолога Мэй Маск и инженера-электромеханика и пилота Эррола Маска. У Маска был брат и сестра, и после развода родителей он остался жить с отцом. В детстве его обижали сверстники, в результате чего ему пришлось даже восстанавливать сломанный нос после избиения. В школе он был известен как умный, но замкнутый, интересующийся фантастикой и технологиями. Он успешно окончил школу с выдающимися результатами по физике и информатике. Для избежания службы в армии, Маск и его брат покинули Африку и переехали к своей матери в Канаду. Он самостоятельно заработал деньги на эту поездку, используя продажу акций фармацевтической компании, а не обращаясь к отцу. В возрасте 19 лет Маск начал обучение в Королевском университете в Кингстоне, Онтарио, и затем переехал в США, где окончил Пенсильванский университет с двумя бакалаврскими степенями — по физике и экономике. В 1995 году Маск основал компанию под названием Zip2, которая специализировалась в поставке карт и бизнес-справочников для интернет-магазинов. В 1999 году фирма была продана за 307 млн долларов (сам Маск получил 22 млн долларов), которые позднее были вложены им в создание X.com. X.com была новой компанией, основанной Маском, и занималась предоставлением финансовых услуг в интернете. Впоследствии X.com объединилась с компанией Confinity Питера Тиля и Макса Левчина, занимавшейся переводами денег через электронную почту. В результате слияния фирма получила название PayPal. В 2002 году Маск основал SpaceX с целью отправить людей на Марс для обеспечения выживания человечества при катастрофах, например, столкновении с астероидом. Компания запустила ракеты Falcon 1 в 2006 году и Falcon 9 в 2010 году, первую многоразовую ракету. Falcon 9 позволяет использовать возвращающуюся на Землю первую ступень, делая космические полеты экономичнее. В 2018 году запущена Falcon Heavy, способная доставить на орбиту 53 тонны груза — вдвое больше, чем Delta IV Heavy. Компания разработала Crew Dragon, космический корабль для перевозки пассажиров, который в 2020 году доставил экипаж на МКС. SpaceX также запустила систему Starlink для высокоскоростного доступа в интернет и заключила контракт с NASA на высадку астронавтов на Луну в рамках программы Artemis. Илон Маск играет ключевую роль в разработке ракет и является генеральным директором компании. Маск стал спонсором Tesla Motors в 2004 году. Компания выпустила электромобиль Roadster в 2006 году, а затем Model S, Model X и модель «3». В 2018 году Маск был обвинен SEC в манипуляциях на рынке, что привело к штрафу в 20 млн долларов и изменениям в его должностях в Tesla. Он оставался председателем совета директоров. В 2016 году была основана The Boring Company, специализирующаяся на строительстве туннелей для решения транспортных проблем в городах, с открытием первого туннеля в 2018 году. В апреле 2022 года Маск стал крупнейшим акционером Twitter, собрав 9,2% акций и выражая желание выкупить всю компанию за 44 млрд долларов. Он вложился в Twitter, видя его как место для свободы высказывания и стимулирования демократии. SEC начала проверку нарушения закона Маском, который не своевременно доложил о своем участии. Всего было привлечено инвестиций на семь млрд долларов от разных источников. Сделка была приостановлена из-за запроса Маска на проверку фейковых аккаунтов, но в октябре была завершена. Twitter был приобретен X Holdings II, Inc. за 44 миллиарда долларов, после чего Маск внес изменения, разблокировав аккаунт экс-президента США Дональда Трампа и запустив платный сервис Twitter Blue. В декабре 2022 года провели опрос об уходе Маска с поста главы Twitter, и почти 58% голосовали за его уход. Маск объявил о своем выходе и представил нового CEO Линду Яккарино. Летом 2023 года Twitter сменил название и логотип, отображая новое направление под управлением Маска. В октябре 2021 года Маск достиг исторического рекорда, став самым богатым человеком, превзойдя Джеффа Безоса из Amazon. Его состояние, оцененное в 271,3 миллиарда долларов, резко увеличилось благодаря росту акций Tesla на 13% и превышению капитализации компании в триллион долларов. Весной 2022 года Маск возглавил список богатейших людей мира Forbes, имея состояние в размере 219 миллиардов долларов, в то время как годом ранее он занимал второе место с 151 миллиард долларов. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска в 2024 году составляет 202 млрд долларов, что помещает его на третье место среди самых богатых людей. Однако по рейтингу Forbes, он занимает вторую позицию с состоянием в 205 миллиардов долларов. Маск увеличил свое состояние на 37,3 миллиарда долларов за последнюю неделю апреля 2024, что является самым значительным еженедельным ростом с марта 2022 года. Согласно рейтингу Forbes Real Time Billionaires, Маск также занимает второе место с состоянием 205 миллиардов долларов. Личная жизнь Маска включает в себя три брака и разные отношения. Всего у миллиардера 12 детей. Шестеро из 12 детей Маска родились в последние пять лет, мать троих из них — певица Граймс. Его первая жена была Джастин Уилсон. С ней он познакомился во время учебы в Королевском университете в Онтарио. После свадьбы в 2000 году и рождения детей первый брак завершился к 2010 году, влияние работы на Маска негативно повлияло на семейные отношения. Маск отмечал, что помогает бывшей жене финансово и предоставил ей дом в престижном районе Лос-Анджелеса. В 2008 году Маск завел роман с британской актрисой Талулой Райли, с которой он позднее поженился и развелся в 2014 году. Позднее он встречался с актрисой Эмбер Херд и затем начал отношения с канадской певицей Граймс. Они стали родителями ребенка, которому первоначально было дано необычное имя X Æ A-12 (читается как Икс Эш Эй-Твелв). Однако суд Калифорнии обязал пару сменить имя ребенка, так как по закону в имени можно использовать только 26 букв английского алфавита и не должно быть никаких чисел, римских цифр, ударений и других символов. В итоге они назвали сына X Æ A-Xii. В 2021 году у пары родилась дочь, но позднее они расстались. Ее назвали Exa Dark Sideræl (Экза Дарк Сайдерил). Но Граймс заявила, что изменит имя дочери на Y. В 2021 году Маск и певица расстались. Маск активно взаимодействовал с Дмитрием Рогозиным, возглавлявшим «Роскосмос» с 2018 по 2022 год, общаясь через Twitter. В 2019 году «Роскосмос» поздравил Маска с испытанием Crew Dragon, на что Маск отметил качество российской техники. В 2020 году после удачного запуска Crew Dragon Маск использовал фразу Рогозина, называя его «батутом». Рогозин ответил на вызов конкуренции, сократив цены на пусковые услуги, что привело к обсуждениям с Маском о многоразовости ракет. В 2021 году Рогозин пригласил Маска на встречу, чтобы обсудить космические исследования. Бывший руководитель «Роскосмоса» уверил, что «чайник уже готов». В ответ Маск спросил о предпочтениях в чае, а Рогозин предложил начать с индийского чая, любимого его бабушкой. В марте 2022 года Маск вызвал Путина на поединок через Twitter, предложив в качестве «ставки Украину». Он заявил, что это вызов серьезный, и был бы почетно, если Путин примет его. Реагируя на это, Рогозин процитировал «Сказку о попе и работнике его Балде», а Маск назвал его «жестким переговорщиком». В ответ экс-руководитель «Роскосмоса» приложил скриншот старого поста Маска, в котором тот признавался, что делает около 50% своих заявлений в уборной. Маск выразил свою позицию относительно конфликта на Украине, называя возможность проведения референдумов в оккупированных российскими регионах «наиболее вероятным» событием в октябре 2022 года. Он поддержал принадлежность Крыма к России, указав на исторические факты «с 1783-го и до ошибки Хрущева». Однако признал, что атаки со стороны украинской армии могут привести к дополнительной эскалации. Маск выразил свою поддержку Украине, но отметил опасения о губительных последствиях конфликта для страны и мира в целом. Бизнесмен предупредил о возрастающей угрозе ядерного конфликта, отметив, что Путин якобы серьезно рассматривает возможность использования тактического ядерного оружия. В связи с началом СВО Маск передал 25 тысяч терминалов Starlink на Украину на сумму 80 млн долларов. Он также объявил свое решение продолжать предоставлять бесплатную спутниковую связь стране, несмотря на убытки Starlink. В апреле 2023 года Маск передал 100 млн долларов Киеву. В апреле 2024 Маск заявил, что уважает Путина. По словам американца, Путин единственный, кто не лицемерит в отличие от других глав государств. Предположительно, предприниматель сказал это во время интервью в шоу журналиста Дона Лемона.