Россиянам предоставят приятную функцию на «Госуслугах» в 2025 году

Министерство цифрового развития России активно работает над внедрением функции, которая позволит получить налоговый вычет на «Госуслугах». В планах ведомства завершить проект к 2025 году.
«Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России <...> Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году», — рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко.
В материале агентства отмечается, что на портале «Госуслуги» завершается проект, который позволит россиянам получить социальные вычеты за расходы на образование, здоровье, спорт и недвижимость. В том числе можно будет получить вычет за ипотеку.
Граждане, которые имеют несовершеннолетних детей, имеют право уменьшить налог со своего заработка. Кому и как можно получить преференцию рассказывается в материале URA.RU.
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