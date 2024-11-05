05 ноября 2024

Россиянам предоставят приятную функцию на «Госуслугах» в 2025 году

Минцифры работает над возможностью получить налоговый вычет на «Госуслугах»
© Служба новостей «URA.RU»
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На портале в скором времени появится возможность получить социальный вычет
На портале в скором времени появится возможность получить социальный вычет Фото:

Министерство цифрового развития России активно работает над внедрением функции, которая позволит получить налоговый вычет на «Госуслугах». В планах ведомства завершить проект к 2025 году.

«Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России <...> Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году», — рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

В материале агентства отмечается, что на портале «Госуслуги» завершается проект, который позволит россиянам получить социальные вычеты за расходы на образование, здоровье, спорт и недвижимость. В том числе можно будет получить вычет за ипотеку.

Граждане, которые имеют несовершеннолетних детей, имеют право уменьшить налог со своего заработка. Кому и как можно получить преференцию рассказывается в материале URA.RU.

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Министерство цифрового развития России активно работает над внедрением функции, которая позволит получить налоговый вычет на «Госуслугах». В планах ведомства завершить проект к 2025 году. «Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России <...> Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году», — рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. В материале агентства отмечается, что на портале «Госуслуги» завершается проект, который позволит россиянам получить социальные вычеты за расходы на образование, здоровье, спорт и недвижимость. В том числе можно будет получить вычет за ипотеку. Граждане, которые имеют несовершеннолетних детей, имеют право уменьшить налог со своего заработка. Кому и как можно получить преференцию рассказывается в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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