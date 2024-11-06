Россия отреагировала на обвинения во вмешательстве в выборы президента США

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Власти одного из штатов ранее обвинили Россию в лжеминировании участков
Власти одного из штатов ранее обвинили Россию в лжеминировании участков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Обвинения в адрес России о вмешательстве в президентские выборы в США являются результатом внутренних политических разногласий в Америке и являются «пустышкой». Такую оценку заявлениям Штатов дали в посольстве РФ.

«Посольство не получало никаких доказательных материалов в контактах с официальными лицами Соединенных Штатов и даже обращений по раскручиваемому в прессе сюжету», — сообщили дипломаты. Их слова передало РИА Новости.

Ранее госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер увидел российский след в ложных угрозах о минировании участков. Обвинения политика в адрес РФ передал телеканал CNN.

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Обвинения в адрес России о вмешательстве в президентские выборы в США являются результатом внутренних политических разногласий в Америке и являются «пустышкой». Такую оценку заявлениям Штатов дали в посольстве РФ. «Посольство не получало никаких доказательных материалов в контактах с официальными лицами Соединенных Штатов и даже обращений по раскручиваемому в прессе сюжету», — сообщили дипломаты. Их слова передало РИА Новости. Ранее госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер увидел российский след в ложных угрозах о минировании участков. Обвинения политика в адрес РФ передал телеканал CNN.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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