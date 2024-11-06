Россия отреагировала на обвинения во вмешательстве в выборы президента США

Обвинения в адрес России о вмешательстве в президентские выборы в США являются результатом внутренних политических разногласий в Америке и являются «пустышкой». Такую оценку заявлениям Штатов дали в посольстве РФ.
«Посольство не получало никаких доказательных материалов в контактах с официальными лицами Соединенных Штатов и даже обращений по раскручиваемому в прессе сюжету», — сообщили дипломаты. Их слова передало РИА Новости.
Ранее госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер увидел российский след в ложных угрозах о минировании участков. Обвинения политика в адрес РФ передал телеканал CNN.
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