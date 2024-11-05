05 ноября 2024

Власти США обвинили Россию в минированиях избирательных участков

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Госсекретарь Джорджии увидел российский след в лжеминированиях участков
Госсекретарь Джорджии увидел российский след в лжеминированиях участков Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

В штате Джорджия на пять избирательных участков поступили ложные угрозы о минировании. Об этом сообщил CNN и передал реакцию госсекретаря субъекта США Брэда Раффенспергера, который обвинил Россию в произошедшем, не приведя доказательств.

«Мы слышали некоторые угрозы минирования российского происхождения. Я не знаю, как описать, что это реально, — мы так не думаем, но в интересах общественной безопасности мы всегда это проверяем, и мы просто продолжим быть очень ответственными, когда услышим о таких вещах», — передал CNN слова госсекретаря Джорджии.

В преддверии выборов президента США в 2020 году президент России Владимир Путин иронично реагировал на обвинения России в попытках вмешаться в выборы. Тогда лидер РФ заявил, что Россия «обязательно будет вмешиваться в следующие выборы в США». Путин отметил, что делится информацией «по секрету».

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В штате Джорджия на пять избирательных участков поступили ложные угрозы о минировании. Об этом сообщил CNN и передал реакцию госсекретаря субъекта США Брэда Раффенспергера, который обвинил Россию в произошедшем, не приведя доказательств. «Мы слышали некоторые угрозы минирования российского происхождения. Я не знаю, как описать, что это реально, — мы так не думаем, но в интересах общественной безопасности мы всегда это проверяем, и мы просто продолжим быть очень ответственными, когда услышим о таких вещах», — передал CNN слова госсекретаря Джорджии. В преддверии выборов президента США в 2020 году президент России Владимир Путин иронично реагировал на обвинения России в попытках вмешаться в выборы. Тогда лидер РФ заявил, что Россия «обязательно будет вмешиваться в следующие выборы в США». Путин отметил, что делится информацией «по секрету».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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