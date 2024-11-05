Власти США обвинили Россию в минированиях избирательных участков

В штате Джорджия на пять избирательных участков поступили ложные угрозы о минировании. Об этом сообщил CNN и передал реакцию госсекретаря субъекта США Брэда Раффенспергера, который обвинил Россию в произошедшем, не приведя доказательств.
«Мы слышали некоторые угрозы минирования российского происхождения. Я не знаю, как описать, что это реально, — мы так не думаем, но в интересах общественной безопасности мы всегда это проверяем, и мы просто продолжим быть очень ответственными, когда услышим о таких вещах», — передал CNN слова госсекретаря Джорджии.
В преддверии выборов президента США в 2020 году президент России Владимир Путин иронично реагировал на обвинения России в попытках вмешаться в выборы. Тогда лидер РФ заявил, что Россия «обязательно будет вмешиваться в следующие выборы в США». Путин отметил, что делится информацией «по секрету».
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