05 ноября 2024

Пермяков зовут упаковывать айфоны за зарплату в 500 тысяч

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам предлагают работу на склад телефонов Apple в Москве
Пермякам предлагают работу на склад телефонов Apple в Москве Фото:

Жителям Пермского края предлагают работу на склад телефонов Apple в Москве. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками телефонов Apple. За вахту обещают платить зарплату до 480 000 рублей.

«Вакансия для жителей Пермского края. Работа вахтой с проживанием и питанием в Москове. Упаковщик телефонов Apple. Набор на вахту начинается от 15 смен. За вахту можно получить от 200 000 до 480 000 рублей. Приглашаем мужчин, женщин. Опыт работы не требуется», — сообщается в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что вахтовиков обеспечат двухразовым питанием и жильем за счет работодателя, оформят и заселят в день приезда в офис. Обязанности заключаются в упаковке продукции, финальном этапе упаковки и подготовке товара к отгрузке.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяков зовут упаковывать чай Ахмад за зарплату в 450 тысяч. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками чая Ахмад. За вахту в 120 рабочих смен обещают платить зарплату до 450 000 рублей.

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Жителям Пермского края предлагают работу на склад телефонов Apple в Москве. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками телефонов Apple. За вахту обещают платить зарплату до 480 000 рублей. «Вакансия для жителей Пермского края. Работа вахтой с проживанием и питанием в Москове. Упаковщик телефонов Apple. Набор на вахту начинается от 15 смен. За вахту можно получить от 200 000 до 480 000 рублей. Приглашаем мужчин, женщин. Опыт работы не требуется», — сообщается в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что вахтовиков обеспечат двухразовым питанием и жильем за счет работодателя, оформят и заселят в день приезда в офис. Обязанности заключаются в упаковке продукции, финальном этапе упаковки и подготовке товара к отгрузке. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяков зовут упаковывать чай Ахмад за зарплату в 450 тысяч. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками чая Ахмад. За вахту в 120 рабочих смен обещают платить зарплату до 450 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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