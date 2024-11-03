Пермяков зовут упаковывать чай Ахмад за зарплату в 450 тысяч

Жителям Пермского края предлагают работу на фабрике Ahmad Tea в городе Мытищи Московской области. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками чая Ахмад. За вахту в 120 рабочих смен обещают платить зарплату до 450 000 рублей.
«Вакансия для жителей Пермского края. Работа вахтой с проживанием и питанием в Московской области. Упаковщик чая Ахмад. Набор на вахту начинается от 15 смен. За 120 смен можно получить до 450 000 рублей. Приглашаем мужчин, женщин, семейные пары. Опыт работы не требуется», — сообщается в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений.
Уточняется, что вахтовиков обеспечат питанием и жильем за счет работодателя, оформят и заселят в день приезда в офис. Обязанности заключаются в фасовке и упаковке продукции в индивидуальные упаковки. В комментариях к объявлению работники отмечают, что работают сидя, оплата труда приличная.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что жителям Пермского края предлагают работу на современном производстве в Москве. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками-сборщиками новогодних подарков. За вахту в 180 рабочих смен обещают платить зарплату до 392 500 рублей.
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