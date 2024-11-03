03 ноября 2024

Пермяков зовут упаковывать чай Ахмад за зарплату в 450 тысяч

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Подмосковье
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам предлагают упаковывать чай в московской компании
Пермякам предлагают упаковывать чай в московской компании Фото:

Жителям Пермского края предлагают работу на фабрике Ahmad Tea в городе Мытищи Московской области. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками чая Ахмад. За вахту в 120 рабочих смен обещают платить зарплату до 450 000 рублей.

«Вакансия для жителей Пермского края. Работа вахтой с проживанием и питанием в Московской области. Упаковщик чая Ахмад. Набор на вахту начинается от 15 смен. За 120 смен можно получить до 450 000 рублей. Приглашаем мужчин, женщин, семейные пары. Опыт работы не требуется», — сообщается в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что вахтовиков обеспечат питанием и жильем за счет работодателя, оформят и заселят в день приезда в офис. Обязанности заключаются в фасовке и упаковке продукции в индивидуальные упаковки. В комментариях к объявлению работники отмечают, что работают сидя, оплата труда приличная.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что жителям Пермского края предлагают работу на современном производстве в Москве. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками-сборщиками новогодних подарков. За вахту в 180 рабочих смен обещают платить зарплату до 392 500 рублей.

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Жителям Пермского края предлагают работу на фабрике Ahmad Tea в городе Мытищи Московской области. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками чая Ахмад. За вахту в 120 рабочих смен обещают платить зарплату до 450 000 рублей. «Вакансия для жителей Пермского края. Работа вахтой с проживанием и питанием в Московской области. Упаковщик чая Ахмад. Набор на вахту начинается от 15 смен. За 120 смен можно получить до 450 000 рублей. Приглашаем мужчин, женщин, семейные пары. Опыт работы не требуется», — сообщается в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что вахтовиков обеспечат питанием и жильем за счет работодателя, оформят и заселят в день приезда в офис. Обязанности заключаются в фасовке и упаковке продукции в индивидуальные упаковки. В комментариях к объявлению работники отмечают, что работают сидя, оплата труда приличная. Ранее URA.RU рассказывало о том, что жителям Пермского края предлагают работу на современном производстве в Москве. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками-сборщиками новогодних подарков. За вахту в 180 рабочих смен обещают платить зарплату до 392 500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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