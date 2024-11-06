В Нововоронеже в девятиэтажке взорвался газ, есть погибший

В Воронеже в девятиэтажке взорвался газ, есть погибший
© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь повредил три квартиры
Огонь повредил три квартиры Фото:

В Воронеже произошел крупный пожар. Как сообщает МЧС России, ЧП произошло на втором этаже девятиэтажки на улице Набережная. Один человек погиб.

«Всего огнем повреждено три квартиры, пострадал подросток 2008 г.р., кроме того, обнаружено тело погибшего, личность устанавливается», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в официальном telegram-канале. Там уточняется, что вероятной причиной пожара является хлопок бытового газа. 

Во время спасательной операции сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека, в том числе одного ребенка. На месте работали 48 человек личного состава и 16 единиц спецтехники. 

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В Воронеже произошел крупный пожар. Как сообщает МЧС России, ЧП произошло на втором этаже девятиэтажки на улице Набережная. Один человек погиб. «Всего огнем повреждено три квартиры, пострадал подросток 2008 г.р., кроме того, обнаружено тело погибшего, личность устанавливается», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в официальном telegram-канале. Там уточняется, что вероятной причиной пожара является хлопок бытового газа.  Во время спасательной операции сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека, в том числе одного ребенка. На месте работали 48 человек личного состава и 16 единиц спецтехники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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