Военнослужащие ВСУ занимались мародерством в поселке Золотая Нива в Донецкой Народной Республике, украденная мебель и бытовая техника вывозились грузовиками. Об этом российским военным рассказал местный житель Анатолий Асаулко.
«За все это время, что они там были, там уже нечего было вывозить, они все размародерили, они все вывезли из домов. Да, машинами вообще вывозили. Мебель, где целая, холодильники, стиральные машины, ванны даже вывозили», — рассказал Асаулко. Его слова передает ТАСС.
Беженец также поделился, что украинские военные без разрешения входили в дома местных жителей и забирали все, что им понравилось. Это поведение вызывало страх и негодование среди местного населения. По словам Асаулко, он и его супруга больше не планируют возвращаться в Золотую Ниву из-за текущей ситуации.
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