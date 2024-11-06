Награбленное вывозили грузовиками: беженец из ДНР рассказал о жадности ВСУ

Беженец Асаулко: украинские военные размародерили поселок Золотая Нива в ДНР
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ВСУ занимаются мародерством в ДНР, не обращая внимания на хозяев жилья
ВСУ занимаются мародерством в ДНР, не обращая внимания на хозяев жилья Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВСУ занимались мародерством в поселке Золотая Нива в Донецкой Народной Республике, украденная мебель и бытовая техника вывозились грузовиками. Об этом российским военным рассказал местный житель Анатолий Асаулко.

«За все это время, что они там были, там уже нечего было вывозить, они все размародерили, они все вывезли из домов. Да, машинами вообще вывозили. Мебель, где целая, холодильники, стиральные машины, ванны даже вывозили», — рассказал Асаулко. Его слова передает ТАСС.

Беженец также поделился, что украинские военные без разрешения входили в дома местных жителей и забирали все, что им понравилось. Это поведение вызывало страх и негодование среди местного населения. По словам Асаулко, он и его супруга больше не планируют возвращаться в Золотую Ниву из-за текущей ситуации.

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Военнослужащие ВСУ занимались мародерством в поселке Золотая Нива в Донецкой Народной Республике, украденная мебель и бытовая техника вывозились грузовиками. Об этом российским военным рассказал местный житель Анатолий Асаулко. «За все это время, что они там были, там уже нечего было вывозить, они все размародерили, они все вывезли из домов. Да, машинами вообще вывозили. Мебель, где целая, холодильники, стиральные машины, ванны даже вывозили», — рассказал Асаулко. Его слова передает ТАСС. Беженец также поделился, что украинские военные без разрешения входили в дома местных жителей и забирали все, что им понравилось. Это поведение вызывало страх и негодование среди местного населения. По словам Асаулко, он и его супруга больше не планируют возвращаться в Золотую Ниву из-за текущей ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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