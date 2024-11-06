Трамп обходит Харрис на тысячу голосов в колеблющемся штате

В ключевом колеблющимся штате Аризона кандидаты на пост главы США Дональд Трамп и Камала Харрис имеют равные шансы на победу, набирая по 49,6% голосов после подсчета 50% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные агентства Associated Press (AP).
Дональд Трамп опережает свою соперницу Камалу Харрис всего на тысячу голосов избирателей, следует из данных AP. Согласно подсчетам половины бюллетеней, у кандидатов по 49,6% голосов.
В США проходит президентские выборы. Главные кандидаты на пост главы Штатов: представитель Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Газета New York Times заявила, что у Трампа высокие шансы победить на президентских выборах. По прогнозам газеты, вероятность его победы составляет 72%.
Аризона относится к числу так называемых «свинговых» или колеблющихся штатов, где исход выборов не был заранее предопределен. Этот штат предоставляет победителю 11 голосов выборщиков.
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