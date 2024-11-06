New York Times рассказала, кто победит на выборах в США

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В США проходят выборы, по мнению New York Times, с 72% вероятностью победит Трамп
В США проходят выборы, по мнению New York Times, с 72% вероятностью победит Трамп Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

New York Times оценивает шансы экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа победить на предстоящих президентских выборах как очень высокие. Согласно прогнозам газеты, вероятность его победы составляет 72%.

Газета склоняется к тому, что Трамп победит на выборах с 72% вероятностью. New York Times ведет прогноз президентских выборов в реальном времени. Выборочная модель проводит оценку исходов выборов в реальном времени, опираясь на данные текущих опросов, уже подсчитанные голоса, а также прогнозы по еще не учтенным голосам.

В США 5 ноября начались президентские выборы. Главные кандидаты: представитель Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что кандидат в американские выборы Дональд Трамп одерживает победу в нескольких ключевых штатах на выборах президента США. По данным агентства Associated Press, Трамп побеждает в Южной Дакоте и Вайоминге. По прогнозам Fox News, он также выигрывает в Техасе, где на кону стоит 40 голосов выборщиков.

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New York Times оценивает шансы экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа победить на предстоящих президентских выборах как очень высокие. Согласно прогнозам газеты, вероятность его победы составляет 72%. Газета склоняется к тому, что Трамп победит на выборах с 72% вероятностью. New York Times ведет прогноз президентских выборов в реальном времени. Выборочная модель проводит оценку исходов выборов в реальном времени, опираясь на данные текущих опросов, уже подсчитанные голоса, а также прогнозы по еще не учтенным голосам. В США 5 ноября начались президентские выборы. Главные кандидаты: представитель Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Ранее сообщалось, что кандидат в американские выборы Дональд Трамп одерживает победу в нескольких ключевых штатах на выборах президента США. По данным агентства Associated Press, Трамп побеждает в Южной Дакоте и Вайоминге. По прогнозам Fox News, он также выигрывает в Техасе, где на кону стоит 40 голосов выборщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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