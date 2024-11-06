В Госдуме оценили появление десятитысячной купюры

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил возможность появления в России купюры, номиналом в десять тысяч рублей. По его словам, печать такой купюры не актуальна.
«Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч я не вижу. Хотя, понятно, что есть и процесс инфляции, и спрос может быть, но мне кажется, что в нынешних условиях пятитысячная купюра вполне удовлетворяет население», — сказал Аксаков в беседе с РИА Новости. По его мнению, жителей России устраивает наличие пятитысячной купюры.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что сейчас Россия является лидером по использованию электронных средств платежа. Большая часть отдает предпочтение пластиковым картам, а не наличным средствам.
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