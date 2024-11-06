В Курской области нашли тело бойца ВСУ в российской форме

Бойцы ВСУ не стали забирать тела погибших сослуживцев
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В районе Любимовки (Курская область) найдены тела девяти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из погибших был переодет в российскую форму. Об этом рассказали в силовых структурах.
«Обнаружили наши бойцы по мере продвижения тела девятерых боевиков ВСУ. На одном из них была форма российская, а на ней — украинские шевроны», — сообщает источник. Его заявление приводит ТАСС. Отмечается, что бойцы ВСУ были ликвидированы в ходе боев. Их тела сослуживцы забирать не стали.
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