В Курской области нашли тело бойца ВСУ в российской форме

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Бойцы ВСУ не стали забирать тела погибших сослуживцев
Бойцы ВСУ не стали забирать тела погибших сослуживцев Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В районе Любимовки (Курская область) найдены тела девяти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из погибших был переодет в российскую форму. Об этом рассказали в силовых структурах. 

«Обнаружили наши бойцы по мере продвижения тела девятерых боевиков ВСУ. На одном из них была форма российская, а на ней — украинские шевроны», — сообщает источник. Его заявление приводит ТАСС. Отмечается, что бойцы ВСУ были ликвидированы в ходе боев. Их тела сослуживцы забирать не стали. 

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В районе Любимовки (Курская область) найдены тела девяти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из погибших был переодет в российскую форму. Об этом рассказали в силовых структурах.  «Обнаружили наши бойцы по мере продвижения тела девятерых боевиков ВСУ. На одном из них была форма российская, а на ней — украинские шевроны», — сообщает источник. Его заявление приводит ТАСС. Отмечается, что бойцы ВСУ были ликвидированы в ходе боев. Их тела сослуживцы забирать не стали. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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