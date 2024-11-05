05 ноября 2024

В Тюмени произошло ДТП с пассажирским автобусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени произошло ДТП с пассажирским автобусом
В Тюмени произошло ДТП с пассажирским автобусом Фото:

В Тюмени у торгового центра «Калинка» столкнулись «Газель» и пассажирский автобус, на месте работают сотрудники скорой помощи. Об этом URA.RU сообщил читатель агентства.

«На перекрестке Республики и Мориса Тореза ДТП. Столкнулись „Газель“ и пассажирский автобус. Рядом стоит машина скорой помощи», — сообщил в редакцию читатель URA.RU.

Подробности ЧП выясняются. Ожидается комментарий от УГИБДД.

Автобус и автомобиль столкнулись на перекрестке
Автобус и автомобиль столкнулись на перекрестке
Фото:

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В Тюмени у торгового центра «Калинка» столкнулись «Газель» и пассажирский автобус, на месте работают сотрудники скорой помощи. Об этом URA.RU сообщил читатель агентства. «На перекрестке Республики и Мориса Тореза ДТП. Столкнулись „Газель“ и пассажирский автобус. Рядом стоит машина скорой помощи», — сообщил в редакцию читатель URA.RU. Подробности ЧП выясняются. Ожидается комментарий от УГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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