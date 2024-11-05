В Тюмени произошло ДТП с пассажирским автобусом
В Тюмени у торгового центра «Калинка» столкнулись «Газель» и пассажирский автобус, на месте работают сотрудники скорой помощи. Об этом URA.RU сообщил читатель агентства.
«На перекрестке Республики и Мориса Тореза ДТП. Столкнулись „Газель“ и пассажирский автобус. Рядом стоит машина скорой помощи», — сообщил в редакцию читатель URA.RU.
Подробности ЧП выясняются. Ожидается комментарий от УГИБДД.
Автобус и автомобиль столкнулись на перекрестке
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