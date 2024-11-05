05 ноября 2024

Пермские приставы заставили управляющую компанию ремонтировать крышу дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приставы дважды привлекали руководство УК к административной ответственности
Приставы дважды привлекали руководство УК к административной ответственности Фото:

Судебные приставы заставили управляющую компанию из Пермского края заняться ремонтом крыши многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Кровля многоквартирного дома протекала длительное время. Жильцы жаловались в УК, но это не помогало. Тогда жители обратились в суд, и он обязал управляющую компанию отремонтировать крышу. Решение поступило к судебным приставам, но УК не торопилась заниматься ремонтом», — сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.

Приставы дважды привлекали руководство УК к административной ответственности и даже оштрафовали компанию на 50 тысяч рублей. Только после угрозы того, что в отношении директора управляющей компании может быть возбуждено уголовное дело, компания приступила к ремонту крыши.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы заставили управляющую компанию из Пермского края заняться ремонтом крыши многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Кровля многоквартирного дома протекала длительное время. Жильцы жаловались в УК, но это не помогало. Тогда жители обратились в суд, и он обязал управляющую компанию отремонтировать крышу. Решение поступило к судебным приставам, но УК не торопилась заниматься ремонтом», — сообщили в ГУФССП по Пермскому краю. Приставы дважды привлекали руководство УК к административной ответственности и даже оштрафовали компанию на 50 тысяч рублей. Только после угрозы того, что в отношении директора управляющей компании может быть возбуждено уголовное дело, компания приступила к ремонту крыши.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...