Пермские приставы заставили управляющую компанию ремонтировать крышу дома

Судебные приставы заставили управляющую компанию из Пермского края заняться ремонтом крыши многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Кровля многоквартирного дома протекала длительное время. Жильцы жаловались в УК, но это не помогало. Тогда жители обратились в суд, и он обязал управляющую компанию отремонтировать крышу. Решение поступило к судебным приставам, но УК не торопилась заниматься ремонтом», — сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.
Приставы дважды привлекали руководство УК к административной ответственности и даже оштрафовали компанию на 50 тысяч рублей. Только после угрозы того, что в отношении директора управляющей компании может быть возбуждено уголовное дело, компания приступила к ремонту крыши.
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