05 ноября 2024

Челябинские дорожники предупредили об опасных коровах на трассе М-5. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коровы вышли на дорогу, учуяв противогололедную соль
Коровы вышли на дорогу, учуяв противогололедную соль Фото:

На 105 километр дороги подъезд к Екатеринбургу трассы М-5 Челябинской области 6 ноября забрели коровы, которые слизывают реагенты с дорожного полотна. О том, что водителей просят быть внимательными во время поездок по участку, URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Ситуация на км 105 дороги подъезд к Екатеринбургу, трассы М-5 — на проезжую часть вышли три коровы и слизывают противогололедную соль. Животные находятся со стороны полосы в направлении Челябинска», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.

Водителей призвали внимательно передвигаться по участку и быть аккуратными. Ситуация наблюдается в Каслинском районе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 105 километр дороги подъезд к Екатеринбургу трассы М-5 Челябинской области 6 ноября забрели коровы, которые слизывают реагенты с дорожного полотна. О том, что водителей просят быть внимательными во время поездок по участку, URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Ситуация на км 105 дороги подъезд к Екатеринбургу, трассы М-5 — на проезжую часть вышли три коровы и слизывают противогололедную соль. Животные находятся со стороны полосы в направлении Челябинска», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Водителей призвали внимательно передвигаться по участку и быть аккуратными. Ситуация наблюдается в Каслинском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...