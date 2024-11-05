На 105 километр дороги подъезд к Екатеринбургу трассы М-5 Челябинской области 6 ноября забрели коровы, которые слизывают реагенты с дорожного полотна. О том, что водителей просят быть внимательными во время поездок по участку, URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Ситуация на км 105 дороги подъезд к Екатеринбургу, трассы М-5 — на проезжую часть вышли три коровы и слизывают противогололедную соль. Животные находятся со стороны полосы в направлении Челябинска», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.
Водителей призвали внимательно передвигаться по участку и быть аккуратными. Ситуация наблюдается в Каслинском районе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!