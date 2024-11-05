В Тюменской области федеральные трассы засыплет снегом

Снег накроет федеральные трассы в Тюменской области
В течение дня 5 ноября на трех федеральных трассах в Тюменской области ожидаются снегопады, местами — сильные. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре».
«Прогноз погоды на предстоящие сутки по федеральным дорогам: на трассе Р-254, на подъезде к Тюмени, прогнозируются осадки в виде снега с 15:00. На Р-254, на подъезде к Ишиму — сильный снег с 12:00», — рассказали в компании.
Также снег ожидается на трассе из Тюмени в ХМАО (Р-404) с 21:00. Сильный снегопад с 12:00 будет и на Р-402 (Тюмень — Омск).
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