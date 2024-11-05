05 ноября 2024

В Тюменской области федеральные трассы засыплет снегом

В Тюменской области 6 ноября ожидается сильный снег на трех федеральных трассах
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег накроет федеральные трассы в Тюменской области
Снег накроет федеральные трассы в Тюменской области Фото:

В течение дня 5 ноября на трех федеральных трассах в Тюменской области ожидаются снегопады, местами — сильные. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре».

«Прогноз погоды на предстоящие сутки по федеральным дорогам: на трассе Р-254, на подъезде к Тюмени, прогнозируются осадки в виде снега с 15:00. На Р-254, на подъезде к Ишиму — сильный снег с 12:00», — рассказали в компании.

Также снег ожидается на трассе из Тюмени в ХМАО (Р-404) с 21:00. Сильный снегопад с 12:00 будет и на Р-402 (Тюмень — Омск).

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В течение дня 5 ноября на трех федеральных трассах в Тюменской области ожидаются снегопады, местами — сильные. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». «Прогноз погоды на предстоящие сутки по федеральным дорогам: на трассе Р-254, на подъезде к Тюмени, прогнозируются осадки в виде снега с 15:00. На Р-254, на подъезде к Ишиму — сильный снег с 12:00», — рассказали в компании. Также снег ожидается на трассе из Тюмени в ХМАО (Р-404) с 21:00. Сильный снегопад с 12:00 будет и на Р-402 (Тюмень — Омск).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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