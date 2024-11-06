Трампу нужно еще три голоса, чтобы победить

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп близок к победе на президентских выборах в США. Он набрал 267 из необходимых 270 голосов выборщиков, по данным прогноза Fox News. Его оппонентка от Демократической партии Камала Харрис пока что имеет 216 голосов.
В США 5 ноября начались президентские выборы. Главные кандидаты на них представитель Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Избирательные участки уже закрылись. Идет подсчет голосов.
Для победы кандидату необходимо получить поддержку 270 из 538 голосов выборщиков. Результаты выборов в США зависят от голосования в колеблющихся штатах, таких как Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Именно эти штаты могут определить исход гонки, так как ни одна из партий не имеет однозначного перевеса в них.
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