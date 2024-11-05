Челябинскую семью заставили перенести кухню с лоджии на ее изначальное место

В Челябинске судебные приставы добились возврата кухни с лоджии в основное помещение квартиры после незаконной перепланировки. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по региону, жалоба поступила от соседей снизу.
«В управляющую компанию обратился собственник квартиры этажом ниже. Обследование показало, что в помещении демонтирован оконный проем и часть стены между комнатой и лоджией. Там оборудована кухня с холодным и горячим водоснабжением, канализацией и отоплением. Настойчивая позиция приставов привела к возврату помещения в первоначальное состояние», — сообщили URA.RU в ФССП.
Коммунальщики просили владельцев жилья предоставить документы на перепланировку, но их не оказалось. Суд поддержал позицию управляйки, однако кухня оставалась на лоджии. К делу привлекли приставов, которые неоднократно назначали новый срок переноса «мокрой зоны». Собственникам жилья запретили выезжать из России, продолжая заводить административные дела о неисполнении требований по части 2 статьи 17.15 КоАП РФ.
«Недавно квартиру посетила спецкомиссия. Жилое помещение приведено в первоначальное состояние», — уточнили URA.RU в пресс-службе.
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