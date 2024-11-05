05 ноября 2024

Челябинскую семью заставили перенести кухню с лоджии на ее изначальное место

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы обустроили кухню с канализацией над балконом другой квартиры
Челябинцы обустроили кухню с канализацией над балконом другой квартиры Фото:

В Челябинске судебные приставы добились возврата кухни с лоджии в основное помещение квартиры после незаконной перепланировки. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по региону, жалоба поступила от соседей снизу.

«В управляющую компанию обратился собственник квартиры этажом ниже. Обследование показало, что в помещении демонтирован оконный проем и часть стены между комнатой и лоджией. Там оборудована кухня с холодным и горячим водоснабжением, канализацией и отоплением. Настойчивая позиция приставов привела к возврату помещения в первоначальное состояние», — сообщили URA.RU в ФССП.

Коммунальщики просили владельцев жилья предоставить документы на перепланировку, но их не оказалось. Суд поддержал позицию управляйки, однако кухня оставалась на лоджии. К делу привлекли приставов, которые неоднократно назначали новый срок переноса «мокрой зоны». Собственникам жилья запретили выезжать из России, продолжая заводить административные дела о неисполнении требований по части 2 статьи 17.15 КоАП РФ.

«Недавно квартиру посетила спецкомиссия. Жилое помещение приведено в первоначальное состояние», — уточнили URA.RU в пресс-службе.

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В Челябинске судебные приставы добились возврата кухни с лоджии в основное помещение квартиры после незаконной перепланировки. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по региону, жалоба поступила от соседей снизу. «В управляющую компанию обратился собственник квартиры этажом ниже. Обследование показало, что в помещении демонтирован оконный проем и часть стены между комнатой и лоджией. Там оборудована кухня с холодным и горячим водоснабжением, канализацией и отоплением. Настойчивая позиция приставов привела к возврату помещения в первоначальное состояние», — сообщили URA.RU в ФССП. Коммунальщики просили владельцев жилья предоставить документы на перепланировку, но их не оказалось. Суд поддержал позицию управляйки, однако кухня оставалась на лоджии. К делу привлекли приставов, которые неоднократно назначали новый срок переноса «мокрой зоны». Собственникам жилья запретили выезжать из России, продолжая заводить административные дела о неисполнении требований по части 2 статьи 17.15 КоАП РФ. «Недавно квартиру посетила спецкомиссия. Жилое помещение приведено в первоначальное состояние», — уточнили URA.RU в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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